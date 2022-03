Keine Ahnung, was du kaufen sollst, keinen Bock auf einen ETF? Ein Basket ist eine Option!

Keine Ahnung, was du kaufen sollst, aber auch ein ETF fühlt sich für dich nicht richtig an? Das ist möglich. Trotzdem sei gesagt: Mit einem Indexfonds bei den derzeitigen Discounts kann man langfristig wenig falsch machen. Vielleicht kombiniert man seine Investitionen mit einem Averaging-Down-Ansatz.

Aber du möchtest keinen ETF kaufen, und das ist in Ordnung. Deshalb lass uns schauen, warum ein Basket eine Option ist. Vor allem, wenn du nicht weißt, welche Aktie jetzt die beste Wahl ist.

Keine Ahnung, was du kaufen sollst? Einfach einen Basket!

Ein Basket-Ansatz ist eigentlich ziemlich einfach: Man konzentriert sich als Investor nicht auf eine Chance, sondern auf mehrere in einem Markt. Wenn man beispielsweise in den E-Commerce investieren möchte, so kauft man drei bis sieben verschiedene Top-Aktien in diesem Segment, idealerweise auch regional ein wenig diversifiziert. Und profitiert in der Folge von der Entwicklung dieses Gesamtmarktes, wobei die einzelne Performance nicht so entscheidend ist.

Für mich ist das die elegantere Variante im Vergleich zu einem thematischen ETF. Mit einem Basket kann man immerhin noch selbst entscheiden, welches Risiko man bei welcher Aktie in welcher Größenordnung eingehen möchte. Als Investor ist man nicht gezwungen, den vorgegebenen Kompromiss zu kaufen. Wenn man keine Ahnung hat, was man kaufen soll, kann einem diese Breite daher Sicherheit geben.

Trotzdem erfordert das einen gewisse Aufwand, einen Basket zusammenzustellen. Als Anleger sollte man wissen, in welchen Markt man investieren möchte und welche Aktien enthalten sein sollen. Diversifikation ist entscheidend und auch die Allokation, wenn man seine Chancen unterschiedlich gewichten möchte.

Kein ETF: Dann eine Überlegung wert

Wenn du dich daher jetzt in der wenig komfortablen Situation befindest, nicht zu wissen, was du kaufen sollst, denke über einen Basket nach. Auch hier kannst du grundsätzlich deine Investitionen zeitlich ein wenig streuen. Das heißt, du musst nicht jetzt bei einer Investition All-In gehen. Nein, sondern kannst sowohl in die Breite, aber auch was den Aufbau deiner Gesamtposition angeht, ein wenig zeitlich streuen.

Ein solcher Basket kann daher immer eine Variante für Foolishe Investoren sein. Psychologisch nimmt es den Druck aus der Suche, jetzt mit einem Discount die beste Möglichkeit zu identifizieren. Aber nicht nur in der volatilen Phase kann dieser Ansatz eine sinnvolle Ergänzung sein. In jeder Marktphase nimmt die Breite häufig den Druck aus der Aktienauswahl. Viele Entscheidungen, die einen soliden Kompromiss bilden, können eben auch zu einer soliden Rendite führen.

Der Artikel Keine Ahnung, was du kaufen sollst, keinen Bock auf einen ETF? Ein Basket ist eine Option! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022