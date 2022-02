Keine Ahnung, was du jetzt kaufen sollst? Wie wäre es mit dieser Top-Aktie & einem KGV von 32,7?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Keine Ahnung, was du jetzt kaufen sollst, aber eine Top-Aktie mit einem positiven KGV soll es sein? Idealerweise gepaart mit einem zumindest moderaten Wachstum und anderen attraktiven Eigenschaften, beispielsweise einem Ökosystem?

Falls diese Beschreibung auf dich zutrifft, habe ich einen spannenden Kandidaten für dich: die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U). Es ist nicht nur eine bekannte Aktie beziehungsweise ein weltweit bekannter Zahlungsdienstleister, nein, sondern auch ein gigantisches Ökosystem, das einen profitablen Kern und im Moment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,7 besitzt. Klingt interessant? Dann lass uns einen Blick darauf riskieren, was Foolishe Investoren von diesem Gesamtmix erwarten können.

Top-Aktie mit KGV 32,7: Die PayPal-Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zu berechnen ist hierbei noch der einfachste Schritt. Bei einem momentanen Aktienkurs von 155,22 US-Dollar und einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,52 US-Dollar erhalten wir so ziemlich diesen Wert. Für eine eigentliche Wachstumsaktie ist das nicht zu viel. Wobei wir uns durchaus fragen können: Ist Wachstum oder Qualität jetzt das prägende Merkmal einer Investitionsthese?

Diese Top-Aktie besitzt jedenfalls ein Ökosystem von 426 Mio. Abonnenten per Ende des letzten Quartals. Mithilfe dieses Kundenkreises und dem gigantischen Ökosystem hat man zuletzt im Geschäftsjahr 2021 1,25 Billionen (!) US-Dollar an Zahlungen transferiert. Falls wir das einmal nachrechnen wollen: Es handelt sich dabei um ein Volumen von fast einer Million US-Dollar in jeder Minute. Ohne Zweifel ist das eine ganze Menge oder eben eine starke Qualität, auf der sich eine Investitionsthese begründen lässt.

Gewinnwachstum ist momentan noch so eine Sache bei der PayPal-Aktie. Im vergangenen Geschäftsjahr ist das Ergebnis je Aktie um 1 % rückläufig gewesen. Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist hier nicht gerade rosig. Aber: Die grundlegende Wachstumsgeschichte ist mit einem Anstieg des Transaktionsvolumens von 19 bis 22 % in 2022 und einem Umsatzwachstum von bis zu 15 bis 17 % intakt. Wenn früher oder später die Gewinne steigen, so dürfte diese Top-Aktie auch wieder mit ihrer günstigeren Bewertung eine gute Chance auf Kursgewinne haben.

Kaufe, was du kennst!

PayPal ist eine Top-Aktie, die zudem in die Kategorie: Kaufe, was du kennst, fällt. Zudem ist das KGV von ca. 32,7 in meinen Augen nicht zu teuer. Zumindest nicht aus einem langfristig orientierten Blickwinkel. Auch der Abverkauf von über 60 % seit dem Rekordhoch ist ein Indiz dafür, dass der breite Markt dieser Aktie nicht wirklich viel zutraut.

Das operative Zahlenwerk zeigt jedoch ein großartiges, aber noch ausbaufähiges und wachsendes Ökosystem. Mit einem früher oder später einsetzenden Gewinnwachstum ist diese Aktie langfristig orientiert durchaus attraktiv. Oder auch jetzt eben vergleichsweise günstig, nach diesem doch sehr deutlichen Abverkauf.

Der Artikel Keine Ahnung, was du jetzt kaufen sollst? Wie wäre es mit dieser Top-Aktie & einem KGV von 32,7? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von PayPal Holding.

