Keine Abfallvermeidung und zu viel Einwegmüll: Deutsche Umwelthilfe fordert Bundesländer zum Stopp des Verpackungsgesetzes auf

Berlin (ots) - Verpackungsgesetz liefert keinen Beitrag zurAbfallvermeidung - Festgelegte Mehrwegquote ist unverbindlich -Antrag aus dem Umweltausschuss des Bundestages zu rechtlichenMaßnahmen bei einer dauerhaften Unterschreitung der Mehrwegquotewurde auf Druck der Einwegindustrie nicht berücksichtigt - Einführungeiner bundesweiten Wertstofftonne gescheitert - Ordnungsrecht absurd:Handel und Verpackungshersteller sollen sich zukünftig selbstkontrollierenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) lehnt das am 30. März 2017 imBundestag beschlossene Verpackungsgesetz ab und fordert dieBundesländer auf, einen Vermittlungsausschuss einzuberufen, um dasGesetz an entscheidenden Stellen nachzubessern. Ziel der ursprünglichals Wertstoffgesetz gestarteten Gesetzesinitiative war es,Verpackungsabfälle zu vermeiden, die Sammlung von Verpackungen ausPlastik und Metall auf stoffgleiche Produkte auszuweiten undbetrügerischen Verpackungsherstellern durch eine bessere Kontrolledas Handwerk zu legen. Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe(DUH) trägt das nun im Bundestag beschlossene Gesetz nicht zurErreichung der genannten Ziele bei.Das Gegenteil ist der Fall: bis zuletzt wollteBundesumweltministerin Hendricks die Mehrwegquote fürGetränkeverpackungen ersatzlos streichen und sah die Zukunft imRecycling von Milliarden Einweg-Plastikflaschen. Nur durch massivenDruck der DUH, hunderter Mehrwegabfüller, Getränkefachhändler,Logistiker und Gewerkschaften konnte in letzter Minute eineWiederaufnahme der Mehrwegzielquote in das Gesetz erreicht werden,obwohl diese nur einen unverbindlichen Charakter hat."Der Vorschlag aus dem Umweltausschuss des Bundestages rechtlicheMaßnahmen zu entwickeln, falls die gesetzliche Mehrwegquote von 70Prozent drei Jahre nach deren Inkrafttreten noch nicht erreicht wird,wurde im letzten Moment gestrichen. Damit wurde der Mehrwegquote dieVerbindlichkeit genommen. So hat sie einen rein appellativenCharakter. Für den Fall der dauerhaften Unterschreitung der Quotesind keine ordnungspolitischen Maßnahmen vorgesehen. Das ist jedochnotwendig, wenn beispielsweise Discounter nicht dazu bereit sindMehrwegflaschen anzubieten und sie an die gesamtgesellschaftlicheAufgabe des Umweltschutzes herangeführt werden müssen", sagt derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Doch auch die dringend notwendige Kennzeichnung von Einweg undMehrweg auf dem Produkt fand trotz klarem Votum des Bundesrats keinenEingang in das Gesetz. "Das gestern beschlossene Verpackungsgesetzist in dieser Form nicht geeignet, an den Verkaufsregalen für mehrTransparenz zu sorgen und deutlich zu machen, ob Mehrweg- oderEinwegflaschen gekauft werden. Discountern wie Aldi und Lidl, dieausschließlich auf Einweg setzen, wird es ermöglicht, mit nur einemeinzigen Hinweisschild einen ganzen Supermarkt zu kennzeichnen.Dadurch wird eine verbraucherfreundliche Kennzeichnung vonGetränkeverpackungen komplett ausgehebelt", erklärt der DUH-Leiterfür Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Die DUH fordert eineKennzeichnung auf der Verpackung mit dem Wort Einweg oder Mehrweg.Mit Blick auf die zukünftige Verpackungsentwicklung gibt es imGesetz keine ausreichenden Impulse dahingehend, dass wenigerVerpackungen hergestellt und Ressourcen eingespart werden. Dabei istgenau dies notwendig. Denn Deutschland ist mit 218 Kilogramm pro Kopfund Jahr europäischer Spitzenreiter beim Anfall vonVerpackungsabfällen. Ohne rechtliche Vorgaben, wie beispielsweiseeiner Ressourcenabgabe, wird das Inverkehrbringen von Verpackungennicht deutlich teurer werden. Somit bestehen keine ausreichendenökonomischen Anreize weniger Verpackungen einzusetzen.Die ursprünglich im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPDvereinbarte Einführung einer bundesweiten Wertstofftonne und dieAusweitung der Sammlung von Verpackungen auf Produkte aus Kunststoffund Metall sind gescheitert. "Bratpfannen und Plastikspielzeug werdenweiterhin in der Verbrennung landen und pro Jahr mehr als 400.000Tonnen Wertstoffe verloren gehen. Das beschlossene Verpackungsgesetzist ein Bruch des Koalitionsvertrages und Ausdruck einer verfehltenund ambitionslosen Umweltpolitik", kritisiert Fischer.Für besonders bedenklich halten die DUH, der Bundesrat und auchdas Bundeskartellamt die Kontrolle über die Lizenzierung vonVerpackungen der Industrie und dem Handel zu übertragen. "Eine'Zentrale Stelle' mit Register- und Kontrollfunktion zurSicherstellung der ordnungsgemäßen Lizenzierung und Entsorgung vonVerkaufsverpackungen muss unter staatlicher Kontrolle bleiben.Ansonsten droht ein unkontrollierbares Interessensgeflecht vonVerpackungsherstellern, Händlern und Entsorgern, das zu Lasten derVerbraucher geht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass UmweltministerinHendricks die warnenden Worte des Bundeskartellamts und dessenEmpfehlung einer neutralen und staatlichen Organisation zurÜberwachung der Lizenzierung von Verkaufsverpackungen übergeht.Einmal mehr setzt die Ministerin auf zweifelhafte Deals mit derWirtschaft, anstatt auf staatliches Ordnungsrecht zu setzen", sagtJürgen Resch.Mehr Informationen: http://www.duh.de/projekte/wertstoffgesetz/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell