"Kein bisschen weniger gefährlich" - Joko und Klaas kämpfen gegeneinander mit ihren Teams beim "Duell um die Welt" (FOTO)

Neue Abenteuer, neuer Modus: Der epische Kampf um den einzigwahren Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Für den weltweitenWahnsinn haben die beiden Kontrahenten den Kampf um Ehre und Stolzweiterentwickelt: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlaufduellieren sich in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen TeamKlaas" auf ProSieben erstmals mit eigens zusammengestellten Teamsrund um den Erdball.Klaas Heufer-Umlauf: "Wir haben uns überlegt, wie man dem 'Duellum die Welt' noch etwas hinzufügen kann, was bislang noch nicht dawar. Joko und ich sind mittlerweile überall runtergesprungen, überallreingetaucht und deshalb haben wir uns überlegt: Wir machen eineTeam-Edition. Es sind überraschende Leute dabei - unser Freundeskreisund erweiterter Freundeskreis. Prominente Menschen, die man inunglaublichen Situationen sehen wird. Die haben sich das auch allesanders vorgestellt und denken immer, das sei alles nur Quatsch. Eswird eine Show, die kein bisschen weniger gefährlich ist, als in denvergangenen Jahren. Nur die Lebensgefahr wird jetzt auf vieleverschiedene Rücken verteilt."Joko Winterscheidt: "Es ist so oft passiert, dass irgendwer zu unsgekommen ist und gesagt hat: 'Ich würde das so gerne auch malmachen!' Wolltest du schon immer mal da rausspringen oder hierreinspringen oder dort hochklettern oder da runterfallen? Wolltest duimmer schon mal Todesangst haben und nachts nicht schlafen könnenvorm Dreh? Dann ist das deine Show! Und tatsächlich haben sich mehrIdioten eingefunden, die mitmachen, als die, die es abgesagt haben.(lacht)"Der unerbittliche Zweikampf zwischen Joko und Klaas erfordert mehrTaktik denn je: Wer findet für das Team seines Gegners die größtenHerausforderungen? Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke?Die Reiserouten und Aufgaben der Teams werden jeweils durch denGegner festgelegt. Die glorreichen Entscheidungen über Triumph oderNiederlage fallen dann im Studio zwischen Joko und Klaas. Dortkämpfen sie gegeneinander um die Länderpunkte und damit um denbegehrten Titel des Weltmeisters. Jeannine Michaelsen führt im Studiodurch das weltweite Kräftemessen.Unter http://pro7.de/dudwteaser erklären Joko & Klaas im Video denTeam-Modus beim "Duell um die Welt". Tickets sind ab sofort unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/169-das-duell-um-die-welt/erhältlich."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - zweiAusgaben im November und Dezember 2018 auf ProSieben.Hashtag zur Show: #DudW