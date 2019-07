Kein baden-württembergischer Standort für die Batterieforschung - empfindliche Schlappe für die Landesregierung

Stuttgart (ots) - Obwohl Ulm optimal als Standort für dieBatterieforschung prädestiniert gewesen wäre, erhält Münster denZuschlag. "Im Gegensatz zur nordrhein-westfälischen Kleinstadt hättenin Ulm bereits bestehende Gebäude genutzt werden können, darüberhinaus waren bereits Gelder für die Förderung der Batterieforschungin die laufenden Haushaltsverhandlungen eingestellt", kritisiert diebaden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Carola Wolle. Auch diefachliche Expertise und die industrielle Anbindung sprachen für denStandort Ulm in Baden-Württemberg.Gab es sogar Mauscheleien?"Jetzt ist Wirtschaftministerin Nicole (CDU) sehr enttäuscht undfragt sich, was da schief gelaufen ist. Hat sich der grüneMinisterpräsident Winfried Kretschmann nicht ausreichend für denWirtschaftssandort Baden-Württemberg eingesetzt - oder gab es sogarMauscheleien?", stellt die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzendein den Raum - wird doch in den Medien und der Politik unter der Handder Einfluss von Bundesforschungsministerin Anja Maria-AntoniaKarliczek vermutet. "Sie behauptet, dass beide Konzepte gleichwertigwären. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Denn Münster liegt in derNähe ihres Bundestagswahlkreises! Als Begründung stellt dieBundesministerin das Konzept zum Batterierecycling heraus. Doch auchhier hat Baden-Württemberg ein exzellentes Konzept zurRessourceneffizienz!"Ist der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann nur einScheinriese ohne Akzeptanz?Für die AfD-Fraktion stellt sich daher zwingend die Frage, warumsich Baden-Württemberg nicht durchsetzen konnte. "Engagieren sich dieGrünen zu wenig für den Standort Baden-Württemberg? Konnte sichMinisterpräsident Kretschmann trotz unseres offensichtlich besserenKonzeptes nicht gegen die Bundesministerin durchsetzen und wenn ja,warum?", so die wirtschaftspolitische Sprecherin der AfD. "Vor demHintergrund der zunehmend aus ideologischen Gründen hausgemachtenProbleme in der Automobilindustrie wäre die Ansiedlung derBatterieforschung in Baden-Württemberg ein notwendiger Schritt zurSicherung der Arbeitsplätz gewesen. Hat Herr Kretschmann dieseProblematik nicht erkannt oder ist er eher ein Scheinriese, derbundesweit wenig Gewicht hat?" so Wolle.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell