"Kein Weg zurück" / Drehstart für neuen ZDF-"Stralsund"-Krimi (FOTO)

Mainz (ots) -In Stralsund wird derzeit der elfte Film der ZDF-Krimireihe"Stralsund" mit dem Arbeitstitel "Kein Weg zurück" gedreht. Unter derRegie von Florian Froschmeyer spielen neben Katharina Wackernagel,Alexander Held, Michael Rotschopf, Andreas Schröders und Karim Günes,Ulrike Krumbiegel, Therese Hämer, Thomas Lawinky, Oliver Fleischer,Bernhard Conrad und andere. Das Buch schrieben Martin Eigler und SvenPoser.Gregor Meyer (Michael Rotschopf) wurde suspendiert. Nina Petersen(Katharina Wackernagel) ist die neue Kommissarische Leiterin derMordkommission Stralsund. Ihr neuer Fall: Bei einem Überfall aufeinen Supermarkt attackiert einer der Täter die Kassiererin MonikaLüders (Sylta Fee Wegmann), eine Kollegin erliegt ihren Verletzungen.Die Fahndung läuft auf Hochtouren.Zwei Täter waren maskiert, die Kassiererin ist sich dennochsicher, dass es Ausländer waren. Denn der dritte, der späterhinzuzukam, trug keine Maske. Die Polizisten befragen die Anwohnersowie zwei junge Männer, die zuerst am Tatort waren, Jakob Merser(Thomas Lawinky) und Kevin Beinhold (Piet Fuchs). Sie sind Teil einerselbsternannten "Nachbarschaftsstreife" und stolz darauf, immer einenBlick auf ihr Viertel zu haben.Nur wenige Stunden nach dem Angriff treffen die Ermittler MonikaLüders in ihrer Stammkneipe in Gesellschaft ihres Freundes MirkoSubotic (Vladimir Korneev) an. Nina entgeht nicht, dass die Fraustark traumatisiert ist. Die ärztliche Nachuntersuchung bringtGewissheit: Sie wurde Opfer einer Vergewaltigung.Ein Hinweis bringt die Ermittler auf die Spur von Yussuf Obbadi(Yasin El Harrouk). In seiner Wohnung entdecken die KriminalistenBlutspuren und Kampfspuren. Obbadi selbst ist verschwunden. Gibt eseinen Zusammenhang mit dem brutalen Überfall? Und wenn ja, welchen?Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH & Co.KG, Köln, Wolfgang Cimera. Martin R. Neumann ist der verantwortlicheZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 7.April 2017.Der Sendetermin für den "ZDF-Samstagskrimi" steht noch nicht fest.