Kein Vertrauen in flunkernde Arbeitgeber / Aktuelle Bewerberstudie: Kandidaten-Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Arbeitgebern fallen erst im Vorstellungsgespräch

Berlin (ots) - Die überwiegende Anzahl der Bewerber hierzulandehält Arbeitgeber für wenig glaubwürdig. Fast zwei Drittel (63,5%) vonihnen stehen Aussagen und Botschaften, die Unternehmen alsArbeitgeber treffen, skeptisch gegenüber. Das ist das Ergebnis eineraktuellen Bewerber-Studie, für die das Marktforschungsunternehmenrespondi im Auftrag des Video-Recruiting Anbieters viasto bundesweitmehr als 1.000 Kandidaten befragt hat. Demnach glauben 65% dieserkritischen Bewerber, dass Arbeitgeber beispielsweise inStellenanzeigen oder auf Karrierewebseiten im Sinne ihrer Interessenflunkern. Weitere 29% nehmen die Aussagen vor allem deswegen nichternst, weil sie diese letztlich für austauschbar halten. Diekritische Haltung deckt sich mit den konkreten Erfahrungen derBefragten. Denn sieben von zehn Bewerbern gaben im Rahmen derBefragung an, im Verlauf des Bewerbungsprozesses bereits mindestenseinmal einen Unterschied zwischen dem kommunizierten und demtatsächlich erlebten Unternehmensbild festgestellt zu haben.Gefährlich für die Unternehmen: 98 Prozent aller Studienteilnehmergaben an, dass ihre persönlichen Erlebnisse im Bewerbungsprozess auchauf ihre Wahrnehmung des Unternehmens abstrahlen - für 51 Prozentsogar stark.Glaubwürdigkeit der Arbeitgeber steigt mit denVorstellungsgesprächenMit dieser skeptischen Grundhaltung starten viele Kandidaten auchin den konkreten Bewerbungsprozess. So zweifeln 40 Prozent von ihnenschon in der ersten schriftlichen Kommunikation an denArbeitgeberaussagen. 43% gehen zudem davon aus, dass auch im erstenTelefon-Interview von Unternehmensseite nicht authentischkommuniziert wird. Erst ab einem Gespräch, bei dem sich beideParteien in die Augen sehen können, fällt der Anteil der Zweiflerdeutlich ab und der Dialog auf Augenhöhe zwischen Bewerber undArbeitgeber beginnt. So finden 71% der Befragten, dass sichArbeitgeber in der direkten Kommunikation, sei es vor Ort oder viaVideo, endlich glaubwürdig äußern - im zweiten Interview steigtdieser Anteil gar auf 83%."Wir sehen in der Studie, dass Bewerber und Arbeitgeber in ihrerKommunikation miteinander, die sie ja eigentlich zusammenbringensoll, eher kritisch starten. Erst im Verlauf des Bewerbungsprozessesbekommen die Arbeitgeber die Kurve und überzeugen vor allem durchglaubwürdige persönliche Begegnungen. Diese empathische Wirkungsollten Unternehmen früher beim Bewerber erzielen, indem sie ihm oderihr früher persönlich begegnen", so Martin Becker, Geschäftsführerbei viasto.Mehr als die Hälfte der Bewerber halten Infos in Stellenanzeigenfür FlunkereienBesonders skeptisch zeigen sich die Bewerber gegenüberArbeitgeberaussagen auf deren eigenen Plattformen wie derKarriere-Webseite (61%), Stellenanzeigen (53%) sowie aufKarriere-Blogs (68%). Aber auch auf externen Karriereportalenschenken sie den Unternehmen wenig glauben. So sind 64% derKandidaten skeptisch, was Unternehmensinformationen auf Jobportalenbetrifft.Digitale Prozesse sind kein Auslöser für Bewerber-SkepsisInteressant: Die Einführung digitaler Prozesse wird vonKandidatenseite nicht mit Skepsis begleitet. Nur jeder fünfteBewerber sieht diese im Bewerbungsprozess kritischer als in anderenLebensbereichen. 60 Prozent der Befragten sehen in diesem Kontextkeinen Unterschied und 19 Prozent finden digitale Bewerbungsprozessesogar unkritischer als in anderen Segmenten. Zudem: Sogar unter denKritikern stellt sich die Mehrheit (57 Prozent) ohne Vorbehalte aufdie Digitalisierung der Bewerbung ein."Für Arbeitgeber muss es künftig darum gehen, digitale Prozesse inihren Recruitingprozess einzubinden, die es ihnen trotzdem erlauben,empathisch und persönlich mit den Kandidaten zu kommunizieren. Werdiese Herausforderung besteht, kann standardisierte Prozesse mit dememotionalen Thema der Jobsuche beziehungsweise des Jobwechselsverbinden und so umworbene Arbeitskräfte gewinnen", so Martin Becker.Über die StudieFür die Studie befragte das Kölner Marktforschungsunternehmenrespondi 1.004 Bewerber, die sich in den vergangenen drei Jahrenmindestens einmal beworben haben. Davon bewarben sich 61% in diesemZeitraum bis zu zehnmal, 23% zwischen zehn und zwanzig Mal, 10%zwischen zwanzig und fünfzig Mal und 5% sogar mehr als fünfzig Mal.Der Befragungszeitraum lag im Juni 2018. Die Teilnehmer wurdenbundesweit befragt.Über viastoviasto ist der Markt- und Innovationsführer für Video-RecruitingLösungen in der Personalauswahl. Die viasto interview suite, einewebbasierte Software-as-a-Service (SaaS) Lösung, ermöglichtUnternehmen, mit Hilfe von kompetenzbasierten Videointerviews diegesamte Personalauswahl effizienter, flexibler und zuverlässiger zugestalten. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitzin Berlin. Zu den Kunden viastos zählen u.a. die Deutsche Telekom,Bertelsmann, die Stadtverwaltung Essen, MAN, und die Würth Gruppe.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha Theisentheisen@stammplatz-kommunikation.deTel.: +49 221 / 34 66 82 37Original-Content von: viasto, übermittelt durch news aktuell