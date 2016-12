Kein Verpackungsmüll unterm Weihnachtsbaum: Wiederverwendung statt Ex-und-hopp-Kultur

Berlin (ots) - Tausende Tonnen unnötiger Verpackungen fallen zurWeihnachtszeit an - Wiederverwendung, recycelte Materialien und derVerzicht auf Kunststofffolien machen das Schenken umweltfreundlicherWeihnachten ist die Zeit des Schenkens und zu keinem Zeitpunkt imJahr wird mehr verpackt, eingetütet und dekoriert. Dabei bleibt dasThema Umweltschutz häufig auf der Strecke, denn schon kurz nach demAuspacken landen Papiere, Folien und Anhänger im Müll und sorgen sojedes Jahr für riesige Abfallberge. Um Weihnachten umweltfreundlicherzu machen, empfiehlt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) VerbrauchernVerpackungen zu vermeiden, sie wiederzuverwenden, auf den Einsatz vonRecyclingmaterialien zu achten und deren Recyclingfähigkeitsicherzustellen. Einen Ratgeber der DUH für das umweltfreundlicheVerpacken von Geschenken finden Sie hier: http://l.duh.de/161221a.Abfallvermeidung sollte auch zu Weihnachten oberste Prioritäthaben, um Ressourcen zu schonen und Energie einzusparen. Schenkenmacht noch mehr Spaß, wenn dabei auch die Umwelt geschont wird.Häufig reicht eine Schleife aus, um ein Geschenk zu dekorieren.Besonders bei sehr großen Paketen kann so auf die meterweiseVerwendung von Papier verzichtet werden. StattPlastikweihnachtsmännern an Kordeln, sollten zudem ganz natürlicheTannenzapfen oder Zweige zum Einsatz kommen.Wer seine Weihnachtsgeschenke nicht nur umweltfreundlich, sondernauch preisgünstig und kreativ verpacken möchte, kann zum Beispiel zualten Magazinen, Zeitungen, Landkarten oder Kalenderblättern greifen.Auch das Verpacken mit Stoff, was in Japan unter dem BegriffFuroshiki bekannt ist, ist ein echter Hingucker und garantiert eineproblemlose Wiederverwendung."Verbraucher sollten beim Kauf von Geschenkpapier auf den BlauenEngel achten, denn er garantiert einen hohen Anteil anRecyclingmaterial. Weil durch die Herstellung von Papierfasernbesonders viel Energie, Wasser und Holz verbraucht wird, trägt derEinsatz von Recyclingmaterial in besonderem Maße zum Schutz desKlimas und der Umwelt bei", erklärt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Zum Verschenken sollte zudem nur Papier ohne Folienbeschichtungenverwendet werden, denn diese behindern das Recycling und tragen dazubei, dass die Verpackung in der Verbrennung landet. Dadurch gehenwertvolle Ressourcen unwiederbringlich verloren. Insbesondere aufaluminiumbeschichtete Papiere oder Folien sollte verzichtet werden.Zur Förderung von Bauxit zur Aluminiumherstellung werden in Asien,Südamerika und Australien ganze Landstriche umgegraben und mitgiftigen Chemikalien belastet.Links: Der DUH-Ratgeber für das umweltfreundliche Verpacken vonGeschenken http://l.duh.de/161221aPressekontakt:Thomas FischerLeiter Kreislaufwirtschaft030 2400 867 430151 18256692fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Daniel HufeisenAnn-Kathrin Marggraf030 2400867-20presse@duh.dewww.duh.dewww.twitter.com/umwelthilfewww.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell