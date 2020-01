Kein Tapetenwechsel mehr: Eine Branche schwächelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend in der Tapetenindustrie hat sich 2019 fortgesetzt.



Nach einer Schätzung des Deutschen Tapeten-Instituts sanken die Umsätze im vergangenen Jahr auf rund 260 Millionen Euro. 2018 waren es 271 Millionen und ein Jahr zuvor noch 290 Millionen Euro. Auch auf der Messe Heimtextil in Frankfurt, die noch bis diesen Freitag (10.1.) läuft, spiegelt sich diese Entwicklung. Zeigten auf der Branchenschau 2019 noch 155 Wandbekleidungsfirmen ihre Neuheiten, sind es in diesem Jahr nur noch 126.

Der Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts, Karsten Brandt, führte die Lage der Branche auch auf das gesunkene Interesse vieler Verbraucher an Inneneinrichtung zurück. Niedrige Arbeitslosigkeit und hohe Einkommen führten dazu, dass die Menschen aus ihren Häusern "nach draußen schweifen", sagte Brandt. "Dann geht man in Urlaub, dann kauft man sich ein neues Auto, ein neues iPad." Zwischen Baumärkten und hochwertigen Raumausstattern gebe es zudem immer weniger Spezialgeschäfte für Tapeten, die sich noch behaupten könnten./kim/DP/zb