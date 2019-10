Kein Stillstand: Biogas-Optimierung in der Praxis - Eberhard Hollmann nutzt seine Flexibilität optimal mit individuellem Fahrplan von der e2m (FOTO)

Leipzig (ots) -Die Biogas-Branche ist deutlich im Umbruch: Zwar verharrte der Neubau vonBiogasanlagen zuletzt auf einem niedrigen Niveau, doch verdeutlicht der Anstiegder installierten elektrischen Leistung, dass sich die Branche auf denzukünftigen Strommarkt einstellt und in Anlagenerneuerung und Flexibilisierunginvestiert*. Die Energy2market (e2m) ist überzeugt: Betreiber sollten auch nachder Flexibilisierung nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Ihren Wert für dieEnergiewende beweisen Anlagen, wenn sie ihr Potenzial mit zusätzlicherFahrplanoptimierung in alle Richtungen ausschöpfen.Biogas als Allrounder der Energiewende"Dieses Umdenken erfordert Mut und lohnt sich für den Betreiber, uns und dieEnergiewende", sagt Klaus Anduschus, Leiter des Vertriebs Landwirtschaft bei dere2m. Besonders in seiner netz- und systemdienlichen Form wird Biogas weiter einezentrale Rolle im Energiemix in Deutschland spielen. Um dieser Rolle gerechtwerden zu können, müssen Biogasanlagen langfristig noch optimaler ihreFlexibilität einsetzen. Die e2m hat in den vergangenen Jahren über 100Biogasanlagen bei der Optimierung begleitet. "Das ist ein ständiger Prozess, dernicht nur zur Wirtschaftlichkeit der Anlage beiträgt, sondern auch im größerenKontext Nachhaltigkeit fördert."Stillstehen gilt nicht: Optimierung ist ein ständiger ProzessEberhard Hollmann in Ense-Bittingen betreibt eine dieser optimierten Anlagen vonden insgesamt 700 flexibilisierten Anlagen im e2m-Bestand. Seine Biogasanlage,die er 2007 in Betrieb nahm, ist flexibel und gut integriert in den Betrieb. Alseiner der ersten stellte Hollmann 2014 seine Nawaro-Anlage auf einebedarfsorientierte Stromproduktion um und musste als Flexibilisierer der erstenStunde die neue Betriebsweise den Behörden für die Genehmigung noch erklären:nicht mehr Gas, sondern zu besseren Zeiten. Mit diesem Konzept fährt Hollmannseither gut: Der neue 845er Motor fährt 470 kW im Schnitt und produzierte dieWärme für den Betrieb, während der neue Gasspeicher Stillstandszeitenüberbrückt."Dass es mit der Biogasanlage kein Stehenbleiben gibt, war für mich von Anfangan klar. Es gibt immer etwas, das sich noch optimieren lässt." So fand Hollmannmit der e2m erneut Stellschrauben zur Optimierung. Anhand desGasspeichervolumens und nach den Rahmenbedingungen der Anlage erstellt die e2mnun einen optimierten Fahrplan, der die Laufzeiten mit den besten Börsenpreisenverschneidet. Die e2m ermittelt also, zu welchen Zeiten die Anlage nach ihrenindividuellen Bedingungen produzieren kann und welche Stunden davon dieprofitabelsten sind. Der Fahrplan wird als Vorschlag in das Kundenportaleingespeist, wo der Betreiber noch Anpassungen vornehmen kann. Nach diesemfinalen Fahrplan steuert die e2m die BHKW dann automatisch.Der Betreiber hat das letzte WortFlexibilität zu nutzen ist wichtig, aber Teillast-Fahrweisen und zu viele Startsmachen aus betriebswirtschaftlicher Sicht keinen Sinn. Aus der Erfahrung der e2mist oftmals die Verschiebung der gesamten Leistung in zwei Volllast-Blöcke anden Wochentagen mit einer größtmöglichen Reduzierung der Einspeisung amWochenende am lohnendsten. Dabei werden diese Blöcke möglichst mit den4-Stunden-Vermarktungsscheiben der Regelenergievermarktung kombiniert, um auchin diesem Markt Geld zu verdienen.Auch bei Hollmann startet so der große Motor nun zweimal am Tag, während derkleine für Notfälle bereitsteht. Für Hollmann lohnt sich die Arbeitseinsparungfür die Planung und Steuerung der BHKW, und die Erlöse sind auf ein gutes Niveaugestiegen, auch weil in der Regelenergie inzwischen wieder Geld verdient werdenkann."Die Arbeitserleichterung bei der Prognose und Steuerung ist ein gutes Argumentfür viele Betreiber. Am wichtigsten für viele ist aber, dass sie selbstweiterhin die Kontrolle über die Anlage behalten. Bei uns ist der Fahrplan einbestmöglicher Vorschlag, der jederzeit noch durch den Betreiber angepasst werdenkann", sagt Klaus Anduschus.* Fachverband Biogas, Meldung vom 11. Juli 2019Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 28-238 I michael.richter@e2m.energy Iwww.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell