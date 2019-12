Kein Seemannsgarn: Hochseeschifffahrt soll schadstoffärmer werden / Ab 2020 schärfere Abgas-Grenzwerte - DBU hat neue Messtechnik gefördert (FOTO)

Wesel (ots) - Für den internationalen Seeverkehr verschärfen sich ab 2020 dieweltweit geltenden Anforderungen an den Ausstoß von Schwefeldioxid. Vor allemder Treibstoff Schweröl belastet Atmosphäre und Weltmeere durchschwefeldioxidhaltige Abgase. Er wird laut Umweltbundesamt derzeit bei den rund50.000 Hochseeschiffen der Welthandelsflotte überwiegend eingesetzt. Dochglobale Ozeanversauerung und Atemwegserkrankungen gehören zu den Folgen."Strengere internationale Umweltvorschriften sind von zentraler Bedeutung. Abererst deren Einhaltung schont Umwelt und Gesundheit. Dazu braucht es höheretechnische Standards beim Antrieb und zuverlässige Messsysteme", betontAlexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Umzu prüfen, ob am Ende wirklich weniger Schadstoffe freigesetzt werden, hat dieFirma Wi.Tec-Sensorik (Wesel, Nordrhein-Westfalen) ein Gasmessgerät mitfachlicher und finanzieller Unterstützung der DBU entwickelt, das auch bei derKraftfahrzeug-Abgasanalyse eingesetzt werden könne.Weltweiter Schiffsverkehr hat großes Umweltschutz-Potenzial"Wir haben bei der Schifffahrt ein großes Umweltschutz-Potenzial", sagt DirkSchötz, DBU-Referatsleiter Klimaschutz und Energie und meint damit nicht nur,dass für den Erhalt von Umwelt und Gesundheit der Ausstoß von Schwefeldioxidverringert werden sollte, sondern dass auch weiter Anstrengungen der Branche zurVerminderung der Emission von Stickoxiden und Kohlendioxid nötig seien. Auch vordem Hintergrund der Annahme eines weiter steigenden weltweiten Warenverkehrs. Sokönne ein geringerer Schadstoff-Ausstoß beispielsweise durch einen Schiffskörpermit geringerem Widerstand, einen effizienteren Antriebsstrang oder alternativeBrennstoffe wie Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) erreicht werden.Letzteres hätte auch den Vorteil schwefelfreier Abgase.Messung muss schwierigen Anforderungen auf Schiffen standhaltenDurch das internationale Vorschriftenwerk zur Verhütung von Meeresverschmutzungin der Hochseeschifffahrt, dem MARPOL-Übereinkommen, gilt ab 2020 weltweit einSchwefelgrenzwert von 0,5 Prozent im Brennstoff statt bisher 3,5. Zum Vergleich:Autokraftstoffe aus Diesel dürfen nur 0,001 Prozent Schwefel enthalten. Damitder Grenzwert auch eingehalten wird, ist unter anderem eine stichprobenhafteÜberprüfung von an Bord verwendeten Kraftstoffen vorgesehen. Ein Vergehen kannje nach Schwere auch strafrechtliche Folgen haben. "Es ist möglich, denSchwefeldioxid-Ausstoß deutlich zu verringern, zum Beispiel indem der teurereMarine-Diesel verwendet wird, der dem Grenzwert von 0,5 Prozent Schwefelanteilentspricht. Oder auch technisch, indem Reinigungseinheiten, sogenannte'Scrubber', eingesetzt werden, die das Schwefeldioxid nahezu vollständig aus denSchweröl-Abgasen herauswaschen", erklärt Prof. Dr. Gerhard Wiegleb,Geschäftsführender Gesellschafter des Weseler Unternehmens Wi.Tec-Sensorik. Fürdie erforderliche Dokumentation sei dann jedoch ein Messgerät erforderlich, dasdie Wirkung des Scrubbers überwache. Aufgrund der schwierigen Anforderungen aufSchiffen, wie extreme Temperaturen, Erschütterungen und Salzwassereinwirkungen,wurde daher innerhalb des DBU-geförderten Projekts ein widerstandsfähiges undzuverlässiges Gasmessmodul entwickelt, um den Schwefeldioxidausstoß an Bordnachzuweisen.Gasfotometer misst Schadstoffe nach internationalen RichtlinienWiegleb: "Wir haben ein Messsystem entwickelt, das im Vergleich zu denherkömmlichen Geräten die Anforderungen auf Hochseeschiffen deutlich bessererfüllt." Das Gasfotometer könne gleichzeitig kleinste Mengen von Stickoxiden,Schwefel- und Kohlendioxid im Abgas von Schiffsmotoren mit Diesel-Antrieberfassen. Ein weiterer Vorteil sei der kompakte Aufbau, der eine wichtigeVoraussetzung für den mobilen Einsatz darstelle. Hieraus ergäben sichzusätzliche Anwendungsmöglichkeiten in der Umweltmesstechnik, zum Beispiel beider Abgasanalyse von Kraftfahrzeugen sowie kleinen und mittelgroßenFeuerungsanlagen.Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6908/4464844OTS: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)Original-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell