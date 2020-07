Kein Scherz! Warren Buffett investiert jetzt endlich 4 Mrd. US-Dollar: Das müssen Investoren wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Es wurde lange spekuliert, was Warren Buffett bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) mit seinen 137 Mrd. US-Dollar in Cash anfangen wird. Von größeren Übernahmen war lange die Rede. Oder von gigantischen Aktienrückkäufen. Was jedoch im Mai ans Tageslicht kam, sorgte für große Ernüchterung.

Das Orakel von Omaha und sein Partner Charlie Munger haben bislang kaum investiert. Ja, sogar eher devestiert in Zeiten des Coronavirus. Das hat am Ruf des Starinvestors zuletzt ordentlich gerüttelt. So mancher Kritiker sagte sogar, Buffett wäre womöglich inzwischen zu alt zum Investieren.

Jetzt hat das Orakel von Omaha jedoch geknipst. Endlich, möchte man beinahe sagen. Wobei die Investition wie eine klassische Beteiligung im Stil des Starinvestors wirkt. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren wissen sollten. Und wo Buffett anscheinend über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine starke Chance gesehen hat.

Warren Buffett investiert in Infrastruktur

Wie die US-amerikanische Seite von CNBC berichtet, hat Buffett bei Berkshire Hathaway eine erste Investition seit Ausbruch des Coronavirus getätigt. Demnach habe man Vermögenswerte von Dominion Energy gekauft. Genauer gesagt die Infrastruktur für den Transport von Erdgas beziehungsweise dessen Lagerung. Der Kaufpreis wird auf 4 Mrd. US-Dollar taxiert. Sofern man die Schulden des Unternehmensbereichs mit einberechnet, beläuft sich das Volumen im Endeffekt auf rund 10 Mrd. US-Dollar. Definitiv kein kleiner Betrag, trotz der 137 Mrd. US-Dollar in Cash.

Wie der US-Sender weiterhin berichtet, vergrößert Berkshire Hathaway damit seinen Fußabdruck in der Infrastruktur beziehungsweise beim Transport und bei der Lagerung von Erdgas. Nach der Transaktion werde Berkshire Hathaway Energy, die Energietochter der Beteiligungsgesellschaft, rund 18 % des inneramerikanischen Erdgastransports abwickeln. Zuvor lag der Anteil lediglich bei 8 %.

Grundsätzlich ein spannender Schritt, den Buffett und Berkshire Hathaway jetzt hier gehen. Wobei die Zeit natürlich zeigen wird, wie lukrativ der Deal langfristig sein wird. Allerdings könnte sich dahinter durchaus ein cleverer und Buffett-typischer Schachzug verstecken.

Ein klassischer Buffett-Deal?

Warren Buffett investiert hier scheinbar in einen Bereich, der jetzt eher unbeliebt erscheint, allerdings grundsätzlich der stabilere Zweig sein dürfte. Öl und Erdgas stehen bei vielen Investoren jetzt eher nicht in der Gunst. Außerdem hat sich auch für Dominion Energy hier eine klassische Win-win-Situation ergeben. Der eigentliche Versorger wird sich nach diesem Verkauf nämlich in Gänze auf sein Geschäft als Versorger konzentrieren.

Wie auch immer: Für Berkshire Hathaway könnte hier der Ausbau eines lukrativen Marktes entstehen. Egal wo die Preise von Öl- und Erdgas letztlich auch stehen: Selbst innerhalb der USA wird der Transport stets gewährleistet sein müssen. Durch einen größeren Anteil an der Infrastruktur könnten hier langfristig weitgehend stabile Umsätze und Ergebnisse winken.

Ob das reicht, damit die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt zum Turnaround ansetzt, das bleibt natürlich eine andere Frage. Aber immerhin zeigt sich jetzt: Warren Buffett kann noch Deals einfädeln. Und es riecht verdächtig nach einem klassischen, konservativen Deal, der über Jahre und Jahrzehnte Renditen generieren könnte.

Bloß ein erster Schritt?

Mit der Übernahme der Assets von Dominion Energy könnte Buffett außerdem zeigen, dass seine relativ ruhige Phase vorbei ist. Wer weiß. Vielleicht werden andere Deals bald folgen. Zumindest, wenn das Orakel von Omaha weitere langfristige Chancen sieht. Das dürften jedoch die kommenden Wochen und Monate zeigen.

