Kein Respekt, lauter Lügen, Datenkraken: Was die Deutschen an Sozialen Netzwerken hassen (und was sie lieben)

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Studie: 13 Prozent der Deutschen sehen nichtsSchlechtes an Sozialen Netzwerken - 24 Prozent nichts GutesEigentlich sollte man Sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitterlieber fern bleiben. Zumindest sieht die Mehrheit der Deutschen guteGründe dafür: Fast je die Hälfte der volljährigen Bundesbürger istder Meinung, die Menschen gehen dort zu respektlos miteinander um (49Prozent), haben Sorge um ihre persönlichen Daten (47 Prozent), undfinden, dass die Netzwerke voller Unwahrheiten stecken (46 Prozent).Lediglich 13 Prozent meinen, keinerlei Gründe sprächen gegen dieNutzung Sozialer Netzwerke. Das ist ein Ergebnis der Studie "Wege zumVerbraucher 2020" von der Hamburger KommunikationsberatungFaktenkontor in Kooperation mit dem Marktforscher Toluna und derdpa-Tochter news aktuell. Kern der Untersuchung ist einerepräsentative Umfrage unter 2.000 Deutschen ab 18 Jahren.27 Prozent der erwachsenen Deutschen fühlen sich durch dieunübersichtliche, überwältigende Informationsmenge in SozialenNetzwerken überfordert. 21 Prozent empfinden Facebook, Twitter & Coals "zu stressig".Doch wenn 87 Prozent der Bundesbürger so viel Schlechtes anSozialen Netzwerken sehen - warum sind die virtuellen Gemeinschaftendann trotzdem so erfolgreich? Ganz einfach: Weil sie neben all denNach- eben auch Vorteile bieten.41 Prozent der Deutschen schätzen an Sozialen Netzwerken dieleichte Kontaktpflege, 34 Prozent sehen sie als einfache Art, zukommunizieren. Dass die Netzwerke als schnelle Informationsquelledienen, sehen 30 Prozent als Grund dafür an, sie zu nutzen.Allerdings: Mit 24 Prozent ist gut ein Viertel der Deutschen derMeinung, dass es gar keine guten Gründe für die Nutzung SozialerNetzwerke gibt.Die Studie "Wege zum Verbraucher 2020" (Hamburg, Januar 2019) vonFaktenkontor in Kooperation mit dem Marktforscher Toluna und derdpa-Tochter news aktuell untersucht, inwieweit die tatsächlicheNutzung unterschiedlicher Medientypen zur Informationssuche in derBevölkerung den Erwartungen deutscher Kommunikationsexpertenentspricht bzw. von ihr abweicht. Grundlage ist eine nach Alter,Geschlecht und Bundesland repräsentative Online-Befragung von 2.000Deutschen ab 18 Jahren sowie eine B2B-Kommunikatorenbefragung unter265 Mitarbeitern aus PR-Agenturen und Pressestellen verschiedenerUnternehmen. Die Befragungen wurden im Juni, Juli und August 2018durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Diekomplette Studie mit allen Ergebnissen kann unterhttps://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eineSchutzgebühr von 250,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell