"Kein Raum der AfD" - Früchte der Rottweiler Kunst

Stuttgart (ots) - Am 15. Oktober 2019 wurde das Telekom-Gebäude inRottweil, in dem sich das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten undstellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion Emil Sänze befindet,von Unbekannten mit Parolen "Kein Raum der AfD" beschmiert und derBriefkasten mit Montageschaum gefüllt. Vom örtlichenFDP/DVP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais kam gar der eigenartigeFacebook-Kommentar, angeblich "demokratieschädliche" ÄußerungenSänzes hätten diese Sachbeschädigung veranlasst. Offensichtlich istdie Haut bei den farbfreudigen linken Rottweiler "Kulturfreunden"dünn geworden, nachdem der von Sänze veranlasste Antrag 16/6847offengelegt hatte, in welchem Umfang (28.000 Euro bei Gesamtkostenvon 45.000 Euro) für ein politisch tendenziöses Theaterstück von derLandesregierung aus Steuermitteln zugeschossen wurde - und in welchemMaße heute ein Kulturbetrieb, der zunehmend moralisch-normativeMeinungshoheit beansprucht, ohne demokratisch transparentesAuswahlverfahren aus Steuermitteln alimentiert wird. Von 372.815 EuroGesamtbudget erwirtschaftete das Rottweiler "Zimmertheater" 2017 nurrund 160.000 Euro selbst. Inzwischen ist gegen die Büro-Schmierer derStaatsschutz eingeschaltet. Fotos waren in der Neuen RottweilerZeitung (NRWZ) zu sehen, noch bevor der Geschädigte von der Taterfuhr.Getroffene Hunde bellen"Mit Interesse lese ich derzeit Zuschriften von Theaterkünstlern,die mir beweisen wollen, gerade ihre Beiträge seien für den Bestandder Demokratie und der grundgesetzlichen Ordnung eminent wichtig",erläutert Emil Sänze MdL. "Neben der GEZ haben wir also, wovon wirBürger gar nichts wussten, angeblich noch eine weitere Art'Demokratieabgabe' für selbsternannte Bewahrer derfreiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tragen. Sie nehmensozusagen in Anspruch, an der politischen Willensbildung mitzuwirkenund sich dafür finanzieren zu lassen, wofür sie eine besondereVerantwortung versprechen. Wichtig ist bei allen Vorhaltungenallerdings ausschließlich, was das Grundgesetz und dieLandesverfassung zur Kunst sagen." So garantiert Art. 5/3 desGrundgesetzes ausdrücklich die Freiheit von Kunst, Wissenschaft,Forschung und Lehre, während Art. 5/1 die Freiheit der Meinunggarantiert. Problematisch freilich ist die von vom Intendanten desRottweiler "Zimmertheaters" Dr. Peter Staatsmann vorgetrageneInterpretation. "Kein Artikel des Grundgesetzes - und das scheinenStaatsmann und Freunde nicht verstanden zu haben - sieht einGrundrecht auf ein steueralimentiertes Einkommen durch politischenAgitprop vor", unterstreicht der AfD-Landtagsabgeordnete. "Artikel 3c der Landesverfassung stellt 'das kulturelle Leben' und 'Denkmaleder Kunst' der Förderung und dem Schutz des Staates anheim. Das istzweifellos in Ordnung. Das Wissenschaftsministerium hat sich aber2010 'Vier Leitlinien der Kulturpolitik' gegeben - Liberalität,Pluralität, Subsidiarität und Dezentralität -, ohne einentransparenten, Pluralismus und demokratischer Kontrolle genügendenAuswahl-Prozess zu etablieren." Es bestehe, so Sänze, heute dieoffensichtliche Gefahr, dass sich Theater-Produzenten, staatlicheFörderer und links gesonnenes Kulturpublikum zu Lasten der großenMehrheit der Steuerzahler zu einem geschlossenen Interessenkreiskurzschließen und ihre Interessen zu vermeintlicher öffentlichakzeptierter Normkunst-Meinung erheben. "Dies ist aus meiner Sichtheute in weiten Teilen der Fall. Liberalität sagt: Der Staat darfkeinen Einfluss auf künstlerische Inhalte nehmen. Pluralität sagt:Ziel ist eine Vielfalt von Kunst. Subsidiarität sagt: Kunstförderungsoll einen ergänzenden Charakter haben. Die Aufgabe des Landesbeschränkt sich auf Hilfe zur Selbsthilfe. Fakt ist aber: Das Landhat in Rottweil gut zwei Drittel eines sogenannten Anti-AfD-Stücksbezahlt!"Wenn es so toll ist - wieso will das zahlende Publikum nichtmitspielen?Nach Sänzes Ansicht wird, wer sich in der Kunst zu politischenBotschaften hingezogen fühlt, genügend Kunstliebhaber finden, soferner wirklich eine gesellschaftlich relevante Meinung ausdrückt. Diesesind dann auch bereit, für die dargebotene Meinung an derTheaterkasse zu zahlen. "Die Förderung der Kunst gehört transparentorganisiert und demokratisch beaufsichtigt, damit sich keineeinseitige Politprivilegierung gleichwelcher Richtung zu Lasten derSteuern zahlenden Allgemeinheit und der parlamentarischen Oppositionverfestigt. Wir brauchen keine Regimekünstler - denn das wäre einparasitäres Geschäftsmodell zu Lasten des Meinungspluralismus imKulturbetrieb. Wenn das von Herrn Staatsmann inszenierteMeinungs-Stück die Kosten in krassester Weise nicht deckt, dann istdas eben kein Problem des Grundgesetzes oder der künstlerischenFreiheit. Es ist offensichtlich ein Problem des Intendanten des'Zimmertheaters' sowie der inhaltlichen Qualität und Relevanz. Dr.Peter Staatsmann bekam in der NRWZ etwa eine Druckseite und konntemir und der Öffentlichkeit in seinem weinerlichen,weitschweifig-pseudointellektuellen Gastbeitrag von der angeblichangegriffenen Freiheit der Kunst nicht erklären, warum das von ihmgeschriebene und inszenierte Stück, das angeblich für unsere bedrohteFreiheit so wichtig sei, gerade einmal ein Drittel seiner Kostenselbst deckt. Entgegen dem amtlichen Liberalitäts- und demSubsidiaritätsversprechen in der Kulturförderung muss es schlicht alsrisikolos, staatsgenehm und staatsalimentiert gelten. 