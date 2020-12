Kein Platz mehr wegen Corona: Griechische Friedhöfe werden erweitert

THESSALONIKI (dpa-AFX) - In der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki werden Friedhöfe erweitert, weil es keinen Platz mehr für die Corona-Toten gibt.



Die Bilder erinnerten an Kriegszeiten, berichtete die griechische Boulevardzeitung "To Proto Thema" am Donnerstag und zeigte Fotos von Reihen frisch ausgehobener Gräber. Auch in anderen Regionen des Landes seien Friedhöfe am Limit und würden erweitert, hieß es weiter. Es werde dabei darauf geachtet, dass die "Corona-Gräber" etwas abseits der bestehenden Grabstätten lägen, damit sich Besucher nicht infizierten.

Thessaloniki gehört zu den von Corona am stärksten betroffenen Städten und Regionen des Landes. Doch auch im Rest des Landes schnellten die Zahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe und das Gesundheitssystem geriet an seine Grenzen. Am Mittwoch wurden laut griechischer Gesundheitsbehörde 2600 neue Infektionen binnen 24 Stunden registriert; im selben Zeitraum starben 89 Menschen an dem Virus./axa/DP/eas