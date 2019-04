"Kein Planet B": NABU und Kühlhaus Berlin suchen Nachwuchskünstler 2019

Berlin (ots) - Der NABU und das Kühlhaus Berlin suchen die"PlanetArtists", die Nachwuchskünstler 2019. Im September 2019 findetdas Festival PlanetArt in Berlin statt. Kreative Menschen sindaufgerufen, ihr Kunstwerk zum Thema "Mensch, Natur, Umwelt: KeinPlanet B" einzureichen und Teil dieser Veranstaltung zu werden. Zugewinnen gibt es eine Ausstellungsfläche im Kühlhaus Berlin imZeitraum des Festivals vom 10. bis 21. September 2019.Welche Folgen haben menschliche Aktivitäten auf die Natur?Fungiert der Mensch als Zerstörer und/oder Gestalter seiner Umwelt?Welche Lösungsansätze für eine friedliche Koexistenz kann es geben?"Wir wünschen uns eine kritische Auseinandersetzung mit denbrennenden ökologischen Fragen unserer Zeit und den Themen Natur- undUmweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Ob subversiv, intuitiv,provokativ, ob Skulptur, Fotografie oder Gemälde: Alle Kunstwerkesind willkommen", so NABU-Präsident und Jurymitglied Olaf Tschimpke.Bis zum 30. Juni 2019 können die Werke abfotografiert odereingescannt auf www.nabu.de/planet-artist hochgeladen werden. Eineinterdisziplinäre Jury aus den Bereichen Kunst und Naturschutz,darunter NABU-Präsident Olaf Tschimpke, Fotograf Matthias Koch undAndrea Wenzler, Geschäftsführerin des Kühlhauses Berlin, wirdanschließend drei Gewinner/innen küren. Auch die Öffentlichkeit darfmitbestimmen, denn es wird zusätzlich eine/n Publikums-Gewinner/ingeben. Hier wird die Einsendung mit den meisten Likes ausgezeichnet.Die Siegerinnen und Sieger werden am 31. Juli bekannt gegeben undwerden Teil der internationalen Kunstaustellung, die im Rahmen desFestivals auf über 3.000 Quadratmetern die Arbeiten renommierterKünstlerinnen und Künstler aus aller Welt präsentiert.PlanetArt - Festival of Nature widmet sich der Schönheit, derFragilität und dem Schutz unserer Erde. Der NABU und das KühlhausBerlin nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine interaktiveEntdeckungsreise durch die Projektwelten des NABU und dieinternationale Kunstausstellung. Konzerte, Lesungen, Vorträge,Kochshows - Neben den Ausstellungen wird auf dem Festival zwei Wochenlang ein kulturell vielfältiges Programm geboten.Mehr Informationen zum PlanetArtist Kunstwettbewerb unter:www.nabu.de/planet-artistMehr Informationen zum Festival unter: www.planet-art-festival.dePressekontakt:Britta HennigsLeiterin internationale Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 (0)30.28 49 84-1722Britta.Hennigs@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell