Kein Lockdown der Phantasie: Waldow-Verlag begeistert Tausende mit kostenlosen Homeschooling-Unterlagen

Hamburg (ots) -- Kitas und Kindergärten bleiben geschlossen - Betrieb an Schulen schrittweise ab 4. Mai - Der Waldow-Verlag stellt phantasievoll konzipierte Lern-, Spiel-, und Bastelvorlagen für Kinder vom Vorlesealter bis zum 14. Lebensjahr zur Verfügung - Online auf http://www.waldowverlag.de/homeschooling erhältlichSeit Mitte März steht das Leben in Deutschlands Schulen und Kindergärten still. Eine Rückkehr in die Normalität soll schrittweise ab dem 4. Mai erfolgen, doch wann Kitas, Kindergärten und die unteren Grundschulklassen ihre Pforten wieder öffnen dürfen, bleibt noch ungewiss. Eine Situation, die insbesondere Eltern von jüngeren Kindern vor eine enorme Belastungsprobe stellt.Tausende Elternhäuser und Lehrer nutzen kostenloses MaterialKinderbetreuung und Arbeit im Homeoffice zu meistern, dieser Spagat bringt viele Eltern an ihre Grenzen. Der Waldow-Verlag unterstützt Familien mit Lerninhalten, pädagogischen Tipps und motivierendem Material aus allen Fächern. Als Herausgeber der Kinder- und Elternzeitschrift VORHANG AUF (https://waldowverlag.de/vorhang-auf/) stellt der waldorfpädagogisch orientierte Verlag umfangreiches Homeschooling-Material (https://waldowverlag.de/homeschooling) zur Verfügung. Tausende Elternhäuser, Erzieher und Lehrkräfte haben bereits begeistert von dem kostenlosen Angebot Gebrauch gemacht.Phantasievolle Lern- und ErlebnisweltDie Unterlagen zum Lernen, Basteln und Spielen können auf der Webseite http://www.waldowverlag.de/ herunterladen und ausgedruckt werden. Die Themenvielfalt ist groß und abwechslungsreich. Nach Musik und Tierkunde stand u.a. Geografie auf dem Stundenplan. Polnische Zungenbrecher, Basteltipps und Rätsel aus dem Osten Europas oder eine Geschichte aus Krakau - all das haben die Kinder in der Lern- und Erlebniswelt, die Herz, Kopf und Hände beflügelt, bereits erfahren. "Alle drei Tage stellen wir ein neues Homeschooling-Angebot auf unserer Webseite bereit. Jetzt folgt eine große Rätselwoche", erklärt Verlagsgründer Eckehard Waldow, "in der Logik, Denken, Rechnen, Lesen und Hören an Rätselhaftem aus aller Welt entzündet wird." Viele weitere kreative Anregungen gibt es zusätzlich in den Ausgaben von VORHANG AUF, die als Einzelhefte (https://waldowverlag.de/vorhang-auf/einzelhefte/) , Abo (https://waldowverlag.de/abo/) oder kostenloses Probeexemplar (https://zeitschriftvorhangauf.de/) bestellt werden können.Über den Waldow-VerlagDer Waldow-Verlag wurde vor über 30 Jahren gegründet. Herzstück des Verlages ist die vierteljährlich erscheinende Kinder- und Elternzeitschrift VORHANG AUF. Weitere Kostbarkeiten wie z.B. Kunstdrucke und Postkarten namhafter Künstler, Bastelbögen oder Kartenspiele zählen ebenfalls zum kreativen Angebot des Verlags.