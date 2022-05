Kein Krypto? Wie Sie mit Bitcoin Zinsen verdienen können!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Microsoft Gründer Bill Gates hat erklärt, dass er keine Kryptowährungen besitzt, weil er es vorzieht, in etwas zu investieren, das einen "wertvollen Output" aufweist. Am vorigen Wochenende reagierte Gates auf eine Reihe von Fragen von Usern aus der ganzen Welt in einem Reddit "ask me anything" Thread. Auf eine bestimmte Frage zu seinen Ansichten über Bitcoin und andere Kryptowährungen erläuterte… Hier weiterlesen