Kein Inkasso ist auch keine Lösung: Studie bestätigt positiven Einfluss auf Zahlungsmoral / Unternehmen in Europa bekräftigen die wichtige Rolle der Inkassobranche (FOTO)

Hamburg (ots) -Sie gehören leider immer noch zum Unternehmeralltag in Europa:unbezahlte Rechnungen. Die Folge sind Gewinneinbußen undLiquiditätsengpässe. Im schlimmsten Fall ist sogar die Existenz einesUnternehmens gefährdet. Deswegen arbeiten heute schon über einDrittel (37 Prozent) der europäischen Firmen mitInkassodienstleistern wie EOS zusammen. Durch die Auslagerung desForderungsmanagements oder durch den Verkauf von offenen Forderungenerhalten Unternehmen Geld, das ihnen aufgrund von Zahlungsverzug odersogar Zahlungsausfall sonst fehlen würde. So fließen mehr als 9Prozent der Unternehmensumsätze wieder in den Wirtschaftskreislaufzurück - in Westeuropa ist der Anteil mit 9,7 Prozent etwas höher alsin Osteuropa mit 8,6 Prozent. Signifikant höher beziffern Firmen denAnteil in Deutschland. Hier beträgt der durch Inkasso zurückgeführteUmsatzanteil 20,7 Prozent. Dies belegt die repräsentative EOS Studie"Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018, die in diesem Jahr zumelften Mal zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Kantar TNSdurchgeführt wurde.Folgendes Ergebnis bekräftigt die Kooperation zwischen Firmen undInkassounternehmen und erstaunt sicher nicht nur Befürworter: Einehöhere Zahlungsmoral in der Gesellschaft durch Inkasso. 70 Prozentder Unternehmen, die mit Forderungsmanagement-Dienstleisternzusammenarbeiten, sind davon überzeugt. Sie beobachten in der Praxis,dass sich der Einsatz von Inkassofirmen sowohl positiv auf dieZahlungsmoral von Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch Firmenauswirkt. Fast ein Drittel der Unternehmen (28 Prozent), die bishernoch kein Inkassounternehmen eingeschaltet haben, glauben ebenso andiesen Effekt der Inkassobranche auf das Pflichtbewusstsein beimZahlungsverhalten der Gesellschaft.Wirtschaft und Inkasso ergänzen sichWer nicht auf Inkasso setzt, muss die Ausfälle an anderer Stelleeinsparen oder die Außenstände selbst beitreiben - wofür oft dieKapazitäten fehlen. Die Relevanz der durch externeInkasso-Dienstleister zurückgeführten Mittel lässt sich amVerwendungszweck der Gelder ablesen. 47 Prozent der Unternehmennutzen dies zur Absicherung sowie Schaffung von Arbeitsplätzen. 61Prozent der Befragten geben an, eigene Verbindlichkeiten pünktlich zubedienen. Auch die Expansion des Geschäftsfeldes (35 Prozent) und dieMehrinvestition in Forschung und Entwicklung (27 Prozent) sindpositive Maßnahmen, in die das Geld wieder investiert wird. Alleswichtige Aktivitäten, die nötig sind, um die Geschäfte derUnternehmen in Europa aufrechtzuerhalten. "Die Relevanz einer Brancherealisieren viele Menschen erst deutlich bei der Vorstellung, dasssie nicht mehr existent wäre. Denkt man Wirtschaft ohne Inkasso zuEnde, gäbe es nicht so schnell Konsequenzen für Nichtzahler - wasmoralisch sowie wirtschaftlich höchst bedenklich wäre. DiesesSzenario macht offensichtlich, wie hoch die gesellschaftlicheBedeutung von Inkassounternehmen ist", fasst Klaus Engberding,Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe, zusammen.Zur EOS Studie: "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018Gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar TNS(ehemals TNS Infratest) befragte EOS in Telefoninterviews im Frühjahr2018 3.400 Unternehmen in 17 europäischen Ländern zu den dortigenZahlungsgewohnheiten. Jeweils 200 Unternehmen mit mehr als 5 Mio.Euro Jahresumsatz in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Spanien,Frankreich, Belgien, Schweiz, Rumänien, Tschechien, Kroatien, Ungarn,Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Polen, Russland und Griechenlandbeantworteten Fragen rund um die eigenen Zahlungserfahrungen, diewirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie die Themenkreise Risiko-und Forderungsmanagement. Die Studie wird bereits zum elften Mal inFolge durchgeführt. Weitere Ergebnisse der Studie unter:http://bit.ly/Inkasso_MoralDie EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbietervon individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei derBewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neueTechnologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielleSicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist derAnkauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. Ineinem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOSGruppe mit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehrals 60 Tochterunternehmen über Ressourcen in über 180 Ländern.Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, derImmobiliensektor sowie E-Commerce.Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.