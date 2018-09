Kein Freibrief für Kirchen / EuGH-Urteil: Kündigung eines katholischen Chefarztes wegen Wiederheirat verstößt gegen Europäisches Recht

Hamburg (ots) - Auch im Berufsleben sind LiebesbeziehungenPrivatsache. Kirchliche Arbeitgeber ziehen jedoch mitunterKonsequenzen, wenn ihre Arbeitnehmer beispielsweise gegen dasSakrament der Ehe verstoßen. Dies musste ein Chefarzt eineskatholischen Krankenhauses am eigenen Leib erfahren. Nachdem ererneut heiratete, kündigte der kirchliche Arbeitgeber dasArbeitsverhältnis. Zu Unrecht, wie der Europäische Gerichtshof am11.9.2018 entschied. Für die Kirchen bedeutet das Urteil einenerheblichen Einschnitt in ihre Autonomie. Prof. Dr. Michael Fuhlrott,Arbeitsrechtler und Professor an der Hochschule Fresenius in Hamburg,äußert sich zu dem Urteil.Im deutschen Recht genießen die Kirchen eine historisch gewachseneund verfassungsrechtlich abgesicherte Sonderrolle. Sie haben etwa dasverbriefte Recht, ihre inneren Angelegenheiten selbständig zu regeln.Auch im Kündigungsrecht können sie sich auf die für sie geltendenBesonderheiten berufen: Verstöße gegen die kirchliche Grundordnungkönnen als arbeitnehmerseitige Pflichtverletzung im Extremfall eineKündigung nach sich ziehen. Das gilt jedenfalls dann, wenn derbetroffene Arbeitnehmer eine "verkündungsnahe" Tätigkeit ausübt unddamit einer besonderen Loyalitätspflicht gegenüber seinem kirchlichenArbeitgeber unterliegt.Der Fall des Chefarztes: Odyssee seit 2009 durch die GerichteDer aktuellen Entscheidung lag der Fall eines bei einemkirchlichen Träger angestellten katholischen Chefarztes zu Grunde,der erneut heiratete und daraufhin gekündigt wurde. Der katholischeChefarzt wehrte sich hiergegen. Vor verschiedenen Instanzen bis hinzum Bundesarbeitsgericht war er auch zunächst erfolgreich: Zwar könnedie Wiederheirat eines in einem katholischen Krankenhaus angestelltenChefarztes eine Kündigung im Grundsatz rechtfertigen. Allerdingsmüssten auch die berechtigten Interessen des Arbeitnehmersberücksichtigt werden, so die Gerichte.Dabei wollte es das katholische Krankenhaus aber nicht belassenund legte Verfassungsbeschwerde ein: Die Gerichte hätten diekirchliche Autonomie und den Prüfungsmaßstab der Kirchen verkannt.Zurecht, wie das Bundesverfassungsgericht entschied. DasBundesarbeitsgericht war von diesem Urteil nicht überzeugt. Es legtedie Sache dem Europäischen Gerichtshof vor und wollte wissen, ob dieKirche selbst verbindlich bestimmen könne, welche Anforderungen anloyales und aufrichtiges Verhalten von im Kirchendienst beschäftigtenArbeitnehmern zu verlangen seien.EuGH: Kein Freibrief für Kirchen, sondern staatliche KontrolleDieser entschied nun heute, dass staatliche Gerichte eigenständigprüfen müssen, ob die Einhaltung der kirchlichen Vorgaben - hier alsodas Befolgen der Unverbrüchlichkeit der Ehe - für die Art derTätigkeit und ihre Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige undgerechtfertigte Anforderung darstellt. Dies müsse dasBundesarbeitsgericht prüfen. Beim Chefarzt scheine dies - so derEuropäische Gerichtshof - aber keine wesentliche, rechtmäßige undgerechtfertigte berufliche Anforderung zu sein. Von diesem erwartetenPatienten vielmehr eine fachlich hohe Qualifikation als denn dieEinhaltung des Eheversprechens. Die Kündigung könne daher eineverbotene Diskriminierung wegen der Religion darstellen. "Für Kirchenstellt das Urteil einen erheblichen Eingriff in dieverfassungsrechtlich garantierte Autonomie dar", so Fuhlrott."Kirchliche Arbeitgeber werden sich künftig bei Vornahmearbeitsrechtlicher Maßnahmen die Prüfung durch staatliche Gerichtegefallen lassen müssen, ob das kanonische Recht und ihre internenVorgaben jeweils gerechtfertigte berufliche Anforderung sind," meintFuhlrott. "Für Kirchenstellt das Urteil einen erheblichen Eingriff in dieverfassungsrechtlich garantierte Autonomie dar", so Fuhlrott."Kirchliche Arbeitgeber werden sich künftig bei Vornahmearbeitsrechtlicher Maßnahmen die Prüfung durch staatliche Gerichtegefallen lassen müssen, ob das kanonische Recht und ihre internenVorgaben jeweils gerechtfertigte berufliche Anforderung sind," meintFuhlrott. "Damit hat das heutige Urteil sogar die potenzielleSprengkraft, über den Bereich des Arbeitsrechts hinaus zu einerNeubewertung des Verhältnisses zwischen Europäischem Recht undnationaler Verfassung zu führen." 