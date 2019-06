Kein Fisch Meer: Deutsche Umwelthilfe, Our Fish und Deepwave fordern ein Ende der Überfischung zum Welttag der Meere

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe, Our Fish und Deepwavekritisieren Versäumnis der Politik, Überfischung zu stoppen - DUHfordert Ende der Überfischung und illegaler Fischrückwürfe auf See -Aktion der DUH, Our Fish und Deepwave zum Welttag der Meere vor denToren der Bundesregierung veranschaulicht verheerende Auswirkungender Überfischung - Marktschreier prangert zu hohe Fangmengen fürDorsch, Hering & Co. anEs bleiben nicht mal mehr sieben Monate, um die Überfischung inunseren europäischen Meeren zu beenden. Zu dieser Fristverpflichteten sich 2013 alle EU-Mitgliedstaaten in der GemeinsamenFischereipolitik (GFP). Kurz vor dem Welttag der Meere am 8. Junimachen die Deutsche Umwelthilfe (DUH), Our Fish und Deepwave auf dieverheerenden Folgen eines nicht nachhaltigen Fischereimanagementsaufmerksam. Vor dem Reichstag in Berlin forderten sie dieBundesregierung mit einer bildstarken Aktion auf, die Überfischungbis 2020 zu beenden.Leere Marktstände auf einem inszenierten abgesagten Fischmarktverdeutlichen, wie es in Zukunft an der Nord- und Ostseeküste immerhäufiger aussehen könnte. Ein einsamer Marktschreier schildertstimmgewaltig, wie es zu den leeren Fischauslagen kommen konnte. 41Prozent der Fischbestände im Nordostatlantik sind überfischt. Zudiesen Fischpopulationen zählen auch der westliche Hering und deröstliche Dorsch in der Ostsee. Diese Populationen sind aktuell ineinem sehr schlechten Zustand. Erstmals empfehlen die Wissenschaftlervom Internationale Rat für Meeresforschung 2019 für beidePopulationen eine Null-Quote, das heißt einen Fangstopp ab 2020. Auchdas Warnemünder Heringsfest wurde bereits in diesem Jahr abgesagt, daes im Frühjahr nicht genug Heringe in der Ostsee gab. Das ist unteranderem das Resultat jahrzehntelanger Überfischung."Unsere wichtigsten Speisefischarten in Nord- und Ostsee stehenunter Druck: Überdüngung, Verschmutzung, die Folgen der Klimakriseund die Überfischung machen unseren Meeresökosystemen zu schaffen",sagt Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer. "Trotz dergesetzlichen Vorgabe, die Überfischung bis 2020 zu beenden, wurdenwieder zu viele Fangquoten für 2019 oberhalb der wissenschaftlichenEmpfehlungen festgelegt. Frau Klöckner - es ist fünf vor zwölf undSie sind als Fischereiministerin verantwortlich für unsereFischpopulationen. Sorgen Sie für den sofortigen Fangstopp bedrohterPopulationen und nachhaltige Fangmengen bis 2020", fordertMüller-Kraenner weiter."2019 muss das Jahr sein, in dem die Fanggrenzen endlich denwissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen. Außerdem müssen dieEU-Fischereiminister das 2020-Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitikernst nehmen, um die Überfischung in den europäischen Meeren zubeenden", sagt Rebecca Hubbard, Direktorin der Our Fish Kampagne."Eigentlich ist es eine einfache Rechnung: Wird zu viel Fisch aus demMeer geholt, kollabieren die Fischpopulationen und sind dannwirtschaftlich nicht mehr nutzbar. Nur eine nachhaltige Fischereikann die Widerstandsfähigkeit unserer Fischpopulationen gegenüber denAuswirkungen der Klimakrise stärken und führt zu höherenwirtschaftlichen Erträgen und somit zur Schaffung und Erhaltung vonArbeitsplätzen in der Fischerei und den Küstengemeinden."Anna Groß, CEO der Meeresschutzorganisation Deepwave:"Überfischung ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Sie zeigtdeutlich unseren völlig falschen Bezug zu den Meeren. Wir behandelnsie als auszuschöpfende Ressource, als Wasserstraße, alsEntsorgungsdeponie. Ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass wir sozielstrebig auf das Kippen unserer Meere zusteuern. Die derzeitigeFischerei ist verschwenderisch und zerstört eine gemeinschaftlicheRessource. Sie kann dies nur tun, weil sie durch eine Politik gedecktwird, die unseren Meeren nicht genug Zeit gibt, um sich zuregenerieren. Trotz der seit Januar 2019 vollumfänglichenAnlandungspflicht werden für den täglichen Konsum unvorstellbareMengen an Meereslebewesen als ungewollter Beifang zurück ins Meergeworfen und wie Abfall behandelt."Über Our FishDie europäische Initiative Our Fish will sicherstellen, dass dieEU-Mitgliedstaaten die Gemeinsame Fischereipolitik umsetzen und fürnachhaltige Fischbestände in den europäischen Meeren sorgen. DieDeutsche Umwelthilfe koordiniert die Our Fish-Kampagne inDeutschland.Über DeepwaveDie Meeresschutzorganisation mit Sitz in Hamburg setzt sichregional und international für den Schutz der Ozeane und ihrerBewohner ein. Deepwave setzt sich für ein geschärftes Bewusstsein fürden globalen Zusammenhang der Gefährdungen des Wasserplaneten ein,denn nur so kann das gemeinsame Erbe des Weltmeeres für künftigeGenerationen erhalten werden. Die essentielle Problematik derÜberfischung auf der Agenda zu halten, ist eine der Aufgaben vonDeepwave.Links:- Pressefotos der Aktion finden Sie ab 15 Uhr hier:http://l.duh.de/p190604- Mehr über Our Fish: http://our.fish/de/- Mehr zu Deepwave: https://www.deepwave.org/- Mehr zur Fischereipolitik: https://www.duh.de/fischerei/