Kein Einkommensportfolio mit 50? 2 Warren-Buffett-Aktien, die du jetzt in Erwägung ziehen solltest

Hast du mit 50 noch nicht privat für den Ruhestand vorgesorgt? Falls das so ist, hast du zwar bereits ein wenig Zeit vergeudet. Aber keine Panik! Bis zum Renteneintritt ist es ja noch einige Zeit hin und du kannst noch wichtige Entscheidungen treffen, um die drohende Rentenlücke zu schließen, beispielsweise mit einem diversifizierten Einkommensportfolio.

Aber in welche Aktien soll man bloß investieren? Eine Frage, die natürlich viele Investoren beschäftigt. Glücklicherweise können wir auch in Warren Buffetts Reihen beziehungsweise denen von Berkshire Hathaway stöbern. Denn glücklicherweise existieren hier ein paar Namen, über die man als Foolisher Investor in dieser Situation durchaus einmal nachgedacht haben sollte.

1. Store Capital

Eine erste dividendenstarke Aktie, die in diesem Kontext interessant ist, ist zunächst die von Store Capital (WKN: A12CRU). Hinter dem Namen versteckt sich ein Real Estate Investment Trust, bei dem Warren Buffett im zweiten Quartal sogar noch ein kleines bisschen nachinvestiert hat. Mit einem Portfolio-Anteil von unter einer Milliarde US-Dollar handelt es sich hierbei trotzdem um eine vergleichsweise kleine Beteiligung.

Store Capital zahlt momentan jedenfalls eine Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar aus, die bei einem aktuellen Aktienkurs von 27,71 US-Dollar (08.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) immer noch einer Dividendenrendite von 5,05 % entspricht. Ein ziemlich attraktiver Wert, der einen als Investor ruhestandstechnisch weiter voranbringen kann.

Vor allem, da Store Capital bis jetzt zu den stärkeren, stabileren Zahlern zählt: Seit dem Börsengang im Jahre 2014 hat der Buffett-REIT die Dividende nicht gesenkt, sondern in vielen Jahren sogar moderat erhöht. Jetzt. in Zeiten des Corona-Crashs, erhält der Real Estate Investment Trust außerdem das Prädikat krisenerprobt, was zeigen dürfte: Die Dividende besitzt auch für das Management eine hohe Priorität.

Im zweiten Quartal sind zwar die Funds from Operations im Jahresvergleich moderat von 0,50 US-Dollar auf 0,44 US-Dollar auf bereinigter Basis eingebrochen. Trotzdem bleibt die Dividende in Anbetracht eines Ausschüttungsverhältnisses von 79,5 % weiterhin sicher. Zumal Store Capital jetzt die Perspektive eines operativen Turnarounds besitzt, was die Aktie noch interessanter machen könnte.

2. Coca-Cola

Eine zweite Aktie, auf die Warren Buffett schon viele Jahrzehnte dividendentechnisch setzt, ist außerdem die von Coca-Cola (WKN: 850663). Momentan handelt es sich bei der Beteiligung an dem US-Getränkekonzern sogar um die drittgrößte Beteiligung. Auch das zeigt womöglich: Warren Buffett schätzt diesen dividendentechnischen Dauerläufer in seinem Portfolio.

Coca-Cola zahlt gegenwärtig jedenfalls eine Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar aus, die bei einem aktuellen Aktienkurs von 49,81 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 3,29 % entsprechen würde. Auch das ist ein ziemlich hoher Wert. Allerdings ist es die Historie, die bei Coca-Cola besonders attraktiv ist. Der US-Getränkekonzern erhöht inzwischen nämlich seit 58 Jahren mindestens einmal pro Jahr die Dividende.

Die Marke Coca-Cola ist legendär und aus keinem Supermarktregal wegzudenken. In letzter Zeit ist es allerdings das Geschäft mit den Restaurants gewesen, das zu Sorgenfalten und einem leichten operativen Einbruch geführt hat. Aber immerhin: Mit einem Quartalsergebnis von 0,41 US-Dollar für das zweite Quartal ist trotzdem die Dividende operativ vom Gewinn gedeckt. Zudem könnte Coca-Cola weiterhin eine gewisse Turnaround-Fantasie besitzen.

Dividendenaktien von Warren Buffett für den Ruhestand

Wer mit 50 noch nix für den Ruhestand gespart hat, der sollte einerseits keine weitere Zeit mehr verlieren. Andererseits allerdings bedächtig und konservativ vorsorgen und sich ein Dividendenportfolio anlegen. Glücklicherweise existieren sogar im Portfolio von Warren Buffett spannende Aktien, die für diese Zwecke relevant werden. Store Capital und Coca-Cola könnten einen näheren Blick verdient haben.

