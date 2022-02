Kein Dividendenwachstum, kein Problem?

Dividendenwachstum ist häufig der Renditetreiber bei Dividendenaktien. In der Regel gilt, dass ausschüttende Aktien mit einem soliden Wachstum bessere Renditen einfahren. Wobei es auch hier natürlich gilt, die fundamentale Bewertung im Auge zu behalten.

Aber heißt das automatisch, dass Aktien ohne Dividendenwachstum zwangsläufig schlecht sind? Sie besitzen natürlich das Manko, eben kaum eine Wachstumsgeschichte vorweisen zu können. Aber auch hier existieren Möglichkeiten, wie Investoren trotzdem auf ihre Kosten kommen können.

Kein Dividendenwachstum: So kein Problem

Theoretisch können wir zumindest sagen, dass auch Aktien ohne Dividendenwachstum eine solide bis sogar marktschlagende Rendite einfahren können. Es ist alles eine Frage der Bewertung, welche Rendite man letztlich auf sein eingesetztes Kapital erhält.

Mit einer zumindest konstant performenden Aktie und einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 8 wäre beispielsweise eine Gewinnrendite von 12,5 % p. a. möglich. Hier müsste die Aktie allerdings trotzdem zumindest beständig bleiben, damit auch beim Aktienkurs früher oder später diese Performance ankommt. Wobei sehr häufig unterm Strich gilt: Das Management muss außerdem die Mittel neben einer hohen Dividende für andere Dinge einsetzen. Sehr häufig läuft das auf Investitionen hinaus, die vielleicht ebenfalls auf Wachstum hinauslaufen.

Trotzdem kann auch eine konstante Dividende ohne Dividendenwachstum solide Renditen einfahren. Dazu muss die Aktie andere Qualitäten mitbringen, wie eben die preiswerte Bewertung. Foolishe Investoren, die den Erfolg dieser Aktie selbst ankurbeln wollen, setzen wiederum auf den Katalysator, den sie selbst in der Hand halten: Das Reinvestieren der Dividenden, um zumindest künstlich ein gewisses Wachstum aufzubauen.

Im Endeffekt können wir allerdings keine allgemeingültigen Aussagen dazu treffen, ob Aktien mit oder ohne Dividendenwachstum automatisch schlecht sind. Es geht langfristig um die Bewertung und das mögliche Renditepotenzial. Der Aktienkurs folgt früher oder später den Fundamentaldaten. Mit einer sehr preiswerten Bewertung können theoretisch auch Aktien ohne Ausschüttungswachstum marktschlagend sein. Wobei die Frage ist: Wo findet man bei hohen Marktbewertungen noch solche Chancen, ohne zu sehr ins Contrarian-Risiko gehen zu müssen?

Der einfachere Pfad

In der Theorie ist es entsprechend möglich, dass Aktien ohne Dividendenwachstum marktschlagende Renditen einfahren. Zudem gibt es eine Menge Graustufen. Im Bereich der Real Estate Investment Trusts existieren zum Beispiel viele spannende und moderat bewertete Ausschütter mit Qualität. Ob sie unbedingt den Markt schlagen oder sich mit 5 % oder 6 % Rendite langfristig eher einer marktüblichen Performance annähern? Beides möglich, wobei selbst Letzteres für Ruheständler auf der Suche nach passivem Einkommen nicht die schlechteste Alternative ist.

Im Endeffekt ist das Investieren in Aktien mit Dividendenwachstum häufig der einfachere Weg zu soliden Renditen. Je nachdem, was du suchst, kann jedoch auch ein Ansatz bei Dividendenaktien ganz ohne diese Komponente funktionieren. Bedenke stets: Es geht um die fundamentale Bewertung, um Chancen und Risiken. Sowie darum, was du als Investor suchst.

Der Artikel Kein Dividendenwachstum, kein Problem? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022