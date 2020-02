Kein Date mit Kate? Prinz William könnte im Dating-Portal glatt durchfallen/ Wie falsche Erwartungen unsere Wahrnehmung verändern und die Partnersuche erschweren (FOTO)

Köln (ots) - Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single - in ein falschesVersprechen. Denn die Vorstellung, der oder die Zukünftige mögen aussehen wieGeorge Clooney oder Pamela Anderson zu Baywatch-Zeiten, zumindest aber so sexylächeln wie die Frau in der Partnerbörsen-Werbung, erweist sich als echterFallstrick in der Partnersuche."Es ist wichtig, die eigenen Ansprüche zu überprüfen", sagt Simone Janssen,"auch wenn das Netz uns glauben machen will, da draußen warteten Millionenhochattraktive Singles nur darauf gedatet zu werden. Nichts hemmt am Ende dasGlück zu zweit so sehr wie falsche Erwartungen."Die Expertin in professioneller Partnersuche könnte genau davon ein ganzes Buchschreiben. Seit fast 30 Jahren leitet die Kölnerin die renommierte Agentur Wir 2Partnertreff und hat beim Ablehnen von Partnervorschlägen schon alles erlebt:Ausschluss wegen roter Haare, der fehlende Liebe zum Meerschweinchen, der Wahlder vermeintlich falschen Kreuzfahrtlinie oder wegen der Vorliebe für Pastastatt Sushi. Oft, so Simone Janssen, reichten winzige, teils absurde Details, umschon ein erstes Kennenlernen zu vereiteln."In meiner Arbeit mit Menschen, die die große Liebe suchen, staune ich immerwieder, wie sehr Erwartungen das Verhalten meiner Kunden bestimmen, ja,einschränken. Wie gering die Akzeptanz und wie exakt die Vorstellung von ihmoder ihr sind. Abweichungen vom Idealbild führen zur sofortigen Abwahl", erklärtsie und erzählt von einer Klientin, die einen Mann wegen fehlender zweiZentimeter aussortierte: Ein Mann unter 1,80 m kam für die 50-jährigeAkademikerin - selbst nur 1,68 m - nicht in Betracht. Als erfahrenePartnervermittlerin stellte Simone Janssen ihr daraufhin eine einfache Frage:Wie groß sind eigentlich die Männer, die gemeinhin als äußerst attraktiv gelten- etwa in Hollywood? Und sie löste auf: Silvester Stallone 177 cm, Johnny Depp178 cm und Tom Cruise nur ganze 170. Also lieber lebenslang Single als ein Mann,der zu klein, eine Frau, die zu groß ist?"Die Frage, die ich meinen Kunden an dieser Stelle oftmals stelle: Hätte MeghanPrinz Harry bei Tinder weggewischt oder Kate den angehenden englischenThronfolger William gleich im Online-Vergleich abgeschossen statt ihn ersteinmal kennenzulernen? Was hat den Ausschlag gegeben für ihre Liebe? Ein Foto,ein Chat, eine Größenangabe? Sicher nicht."Die Erkenntnis von Simone Janssen , die der modernen Gesellschaft in ihremOptimierungswahn durchaus den Spiegel vorhält, lautet: Beurteilen ist zumVolkssport geworden, etwas, das nicht nur das ganze Leben, auch den Bereich derPartnersuche extrem beeinflusst - und das vor allem negativ. Die Wahrnehmungverändert sich, wird selektiv, die Erwartungen an potentielle Partner oderPartnerinnen steigen ins Unermessliche. Dabei wäre Zeit für einen klaren undaussagekräftigen Fakten-Check: Was will ich? Was biete ich? Was erwarte ich undwas ist mir wichtig - nicht nur auf den ersten Klick oder Blick, sondern ineiner Beziehung, die in den meisten Fällen auf Dauer angelegt sein soll. "Treue,Vertrauen, Herzensbildung oder Großzügigkeit bilden sich ja eher selten aufeinem Foto, in Körpergröße oder Alter ab", so Simone Janssen. Auch deshalbplädiert sie für die analoge klassische Partnervermittlung von Mensch zu Menschstatt die Auswahl potentieller Partner kalten Algorithmen zu überlassen.Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gibt die Expertin immer wieder auch in denMedien weiter. Sie ist Gesprächspartnerin bei Radio- oder Fernsehsendungen,engagiert sich seit Jahren im Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlung e.V.(GDE) als Pressesprecherin sowie als Präsidentin und setzt sich fürQualitätsstandards, mehr Aufklärung und seriöse Institute ein. Das ThemaPartnersuche, so Simone Janssen, sei heute aktueller denn je. Jeder zweiteGroßstädter ist mittlerweile Single. Immer mehr Geschiedene suchen die zweiteChance, und auch Menschen jenseits der 70 wollen sich neu verlieben. Da brauchtes eine offene und reflektierte Haltung - und einen Abgleich von Traum undWirklichkeit.Der Tipp der Kölner Partneragentin für alle ernsthaft Suchenden lautet deshalb:"Treffen Sie sich mit dem Mann, der Frau, die ihr Herz erobern soll. Und zwarnicht virtuell, sondern real. Nichts ersetzt die persönliche Begegnung. Wie erdie Kaffeetasse hält oder ihr den Stuhl zurechtrückt, wie sie sich bewegt odereinen wirklich guten Witz erzählt, erfährt man nur in Echtzeit. Und: Lassen Siesich nicht von unrealistischen Idealen leiten.Menschen, auf Partnersuche sind Menschen wie du und ich, keine aufpoliertenHochglanzbildchen. Bleiben Sie offen und, bitte, geben Sie auch Männern unter180 cm eine Chance! Es könnte sich lohnen!"