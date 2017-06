Baden-Baden (ots) - Am heutigen Montag war in mehreren deutschenOnline-Medien von einem "Charts-Chaos" zu lesen. Es wurde die Theseaufgestellt, dass unterschiedliche Ermittlungsmethoden bei denOffiziellen Deutschen Charts (ermittelt nach Umsatz) und anderenHitlisten (ermittelt nach Menge) aktuell zu verschiedenenSpitzenreitern führen. Dazu stellen Bundesverband Musikindustrie(BVMI) und GfK Entertainment Folgendes klar:Sowohl nach Umsatz als auch nach Menge stehen Kraftklub mit ihremWerk "Keine Nacht für Niemand" in der Ermittlungswoche 23.2017(02.-08.06.2017) auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts.Diese werden seit vielen Jahrzehnten von GfK Entertainment im Auftragdes Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Die Hitlistendecken als zentrales Erfolgsbarometer für Industrie, Medien undMusikfans über 90 Prozent aller Musikverkäufe ab, darunter allerelevanten Download- und Streaming-Anbieter. Sie haben damit dieherausragende Marktabdeckung in Deutschland. Basis sind die Verkaufs-bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.Kraftklub lösten in der Ermittlungswoche 23.2017 Helene Fischer ander Spitze ab. Die Schlagersängerin hatte Mitte Mai den hierzulandeerfolgreichsten Start seit 15 Jahren hingelegt und führte mit Album"Helene Fischer" bislang zwei Mal das Ranking an.Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "DieOffiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment werden nach Umsatzerstellt und sind aufgrund ihrer Datenbasis und Aussagekraft daszentrale Branchenbarometer. Aber auch nach reinen Stückzahlen liegenKraftklub in dieser Woche an der Spitze, sodass kein "Chaos"auszumachen ist. In der Vergangenheit hat es immer wieder Fällegegeben, bei denen sich gezeigt hat, wie wichtig unsere umfassendeDatengrundlage ist. In der Woche 50.2016 beispielsweise landete derRapper Kollegah mit weitem Abstand auf Platz eins der OffiziellenDeutschen Charts. Und auch nach Menge hatte er einen weiten Vorsprungvon ca. 30.000 Alben zur Nummer zwei. Media Control meldete Kollegahdagegen damals sogar nur abgeschlagen auf Platz drei, was demKünstler absolut nicht gerecht wurde."Dr. Florian Drücke, Geschäftsführer Bundesverband Musikindustrie:"Die Offiziellen Deutschen Charts, die im Auftrag des BundesverbandesMusikindustrie von GfK Entertainment erhoben werden, sind dieLeitwährung und damit der zuverlässige Spiegel des Musikmarktes, weilsie im Gegensatz zu anderen Charts tatsächlich alle relevantenVerkaufsdaten, und zwar format- und plattformübergreifend,einbeziehen. Bei Fragen zu inhaltlichen Themen, wie sie heute ineinigen Medien dargestellt wurden, stehen wir als diejenigen, diediese Offiziellen Deutschen Charts herausgeben und die Regulariendahinter verantworten, generell immer gern direkt Rede und Antwort,insbesondere, um Fehlinformationen zu vermeiden, die sich heutzutagebekanntlich besonders schnell verbreiten und die Fans unnötig inWallung bringen."Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell