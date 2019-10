Keimschleuder Waschmaschine (VIDEO)

Stuttgart (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag,8. Oktober 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerForscher der Universität Bonn haben herausgefunden, dass sichantibiotikaresistente Keime über die Waschmaschine verbreiten können.In einem Kinderkrankenhaus, in dem mehrere Frühgeborene mit einemmultiresistenten Keim besiedelt waren, wurde die klinikeigeneHaushaltswaschmaschine als Keimherd identifiziert. Was bedeutet dasfür Verbraucherinnen und Verbraucher? "Marktcheck" wirft einen Blickauf diesen Fall und nimmt Proben bei rund 20 Waschmaschinen. Mitüberraschendem Ergebnis. "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 8.Oktober 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Produktrückrufe - wenn Lebensmittel zur Gefahr werdenGeht bei der Herstellung von Lebensmitteln etwas schief, muss dasUnternehmen sofort einen Rückruf starten. Leider passiert das oftnicht schnell genug - wie das aktuelle Beispiel einer"Marktcheck"-Zuschauerin zeigt. Sie fand in einer Tafel Schokoladeeine Scherbe."Marktcheck" fragt Möller - welche Pflichten gibt es im Herbst?Zu den Pflichten von Hausbesitzern und Mietern im Herbst gehörendie Entfernung von Laub und umherfliegenden Gegenständen. Sie könnenUnfälle verursachen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möllererklärt, auf was noch alles zu achten ist. Laubbläser zum Beispieldürfen nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden.Superfood Kohl - so gesund und lecker ist das HerbstgemüseHerbstgemüse wie Weißkraut, Rotkohl oder Wirsing enthält wertvolleVitamine und Mineralstoffe, schützt außerdem vor Krebs undKreislauferkrankungen. Was kann man damit zubereiten?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlungunter ARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube(youtube.com/marktcheck) zu sehen. Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckkeimschleuderPressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell