Kehrt der Zombie Vorratsdatenspeicherung zurück? Straftaten verfolgen statt Überwachung aller

Berlin/Brüssel (ots) - Die neue EU-Sicherheitskommissarin Johansson sprach sichgestern im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten des Europäischen Parlamentsüberraschend für neue "Rechtsvorschriften zur Vorratsdatenspeicherung" aus,vorbehaltlich in Kürze zu erwartender Gerichtsentscheidungen [1]. Zugleichkonnten die EU-Regierungen auf Anfrage keine Beweise dafür vorlegen, dass dieAufzeichnung des Kommunikations- und Bewegungsverhaltens der gesamtenBevölkerung die Aufklärungsquote erhöhe [2]."Die EU muss Kriminelle stärker ins Visier nehmen und dieStrafverfolgungsbehörden besser finanzieren, statt blindwütig Informationen überdas Privatleben aller 500 Millionen Europäer zu sammeln", äußert sich derEuropaabgeordnete und Bürgerrechtler Dr. Patrick Breyer (Piratenpartei)entsetzt. "Frau Johansson, respektieren Sie unsere Privatsphäre! Diese Metadatenmachen uns nackt, können verwendet werden, um selbst prominente Beamte zuerpressen und Vorhersagen über unsere zukünftigen Bewegungen zu treffen. Es istunverantwortlich, solche Informationen flächendeckend zu sammeln und sie einemständigen Risiko von Missbrauch und Datendiebstahl auszusetzen.Die flächendeckende und wahllose Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdatenist die Überwachungsmaßnahme mit der größten Streubreite und auch dieunbeliebteste Überwachungsmaßnahme überhaupt. Gesetze zurVorratsdatenspeicherung schreiben die unterschiedslose Erfassung sensiblerInformationen über elektronische Kontakte (einschließlich Geschäftskontakte),Bewegungen und das Privatleben (z.B. Kontakte zu Ärzten, Rechtsanwälten,Betriebsräten, Psychologen, Beratungsstellen usw.) von 500 Millionen Europäernvor, die nicht auch nur im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben.Eine so weitreichende Überwachung der gesamten Bevölkerung macht vertraulicheKommunikation unmöglich, z.B. auch Kontakte von Informanten zur Presse. DieKriminalitätsstatistiken belegen überdies, dass es keinen einzigenEU-Mitgliedstaat gibt, in dem eine flächendeckende und wahlloseVorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten statistisch signifikanteAuswirkungen auf Kriminalität oder die Aufklärungsquote hatte. Die pauschale undwahllose Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung im Telekommunikationsbereichwurde vom Europäischen Gerichtshof wiederholt als Grundrechtsverletzungeingestuft, weil sie 'auch für Personen gilt, für die es keine Beweise gibt, diedarauf hindeuten könnten, dass ihr Verhalten einen - auch indirekten oderentfernten - Zusammenhang mit schweren Straftaten aufweisen könnte'."Quellen/Fußnoten:[1] Videoaufzeichnung von Johanssons Erklärung zur Datenspeicherung:https://www.youtube.com/watch?v=ANbgS_ApuxY[2] Schriftliche Anfrage an den Rat zur Datenspeicherung und-beantwortung:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002898_EN.html