Kehrt Novak Djokovic nach zwei Jahren auf den Tennis-Thron zurück? Das Rolex Paris Masters ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag live und exklusiv vom letztenMasters-Turnier der ATP-Saison 2018 in Paris- Neben Deutschlands Topspieler Alexander Zverev gehen in Parisunter anderem auch Novak Djokovic, Roger Federer und Dominic Thiem anden Start- In der französischen Hauptstadt werden die letzten Plätze fürdie ATP Finals in London vergeben- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise könnenTennisfans auch ohne Vertragsbindung in Paris und bei allen weiterenLive-Übertragungen von Sky dabei sein- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und dasHighlight-Magazin aus Paris am Montag danach um 21.30 Uhr auch imFree-TV auf Sky Sport News HDAb Montag sind die besten Tennisspieler der Welt in Paris-Bercy zuGast. Das letzte Masters-Turnier der ATP-Saison bietet zugleich dieletzte Chance, sich für die ATP Finals in London zu qualifizieren,bei denen die ersten Acht der Weltrangliste antreten.Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der sein Ticket fürLondon bereits in der Tasche hat, geht auch in Paris in den Start.Darüber hinaus sind unter anderem auch Roger Federer, Dominic Thiemund Novak Djokovic mit von der Partie. Der 31-jährige Serbe, der mitvier Turniersiegen in Paris den Rekord hält, könnte in FrankreichsHauptstadt sein Tennisjahr krönen. Vor genau zwei Jahren verlor aneben jenem Ort Platz eins in der Weltrangliste - nun könnte er RafaelNadal überholen und auf den Tennis-Thron zurückkehren. Sky berichtetab Montag täglich aus Paris, insgesamt rund 50 Stunden live undexklusiv. Als Kommentatoren sind Adrian Grosser, Florian Bauer, ToniTomic und Marcel Meinert, der auch das Finale am 4. Novemberkommentiert, im Einsatz.Mit Sky Ticket flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch kein Sky Abonnement haben, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP WorldTour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlandserster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auchein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangenTurniers. Die Höhepunkte aus Paris sind am Montag, 5. November ab21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Das Rolex Paris Masters live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Montag, 29.10., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 30.10., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 31.10., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 1.11., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDFreitag, 2.11., ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 3.11., die Halbfinals ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 4.11., das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD (dasDoppel-Finale bereits ab 12.15 Uhr)Montag, 5.11., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Paris auf SkySport News HDDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell