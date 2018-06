Die Kehrseite der modernen Technik

Die heutige moderne Welt bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen technischen Möglichkeiten. Noch vor ein paar Jahren war es undenkbar mit einem kleinen Smartphone oder Computer so eine hohe Leistung zu erzielen. Allerdings sind wir heutzutage sehr stark an diese technischen Annehmlichkeiten gewöhnt und können diese auch nicht mehr aus unserem Alltag weichen lassen. Besonders einige Betreiber für Haushaltsgeräte, wie Internet-verbundene Kühlschränke, können ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.