Kehren die Goldaktien in die Wachstumsphase zurück?

Der VanEck Vectors Gold Miners Etf (NYSE:GDX) ist in den letzten Monaten nach einer enttäuschenden Performance in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wieder zum Leben erwacht.

Am Donnerstag sagte Bank of America-Analyst Michael Jalonen, dass die großen Goldaktien nach einer Periode, die sich auf Investitionen und Kapitalrenditen konzentrierte, nun in eine Periode mit erheblichem Produktionswachstum übergehen.

Jalonen hob die wichtigsten Themen unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung