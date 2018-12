Kefer neuer VDI-Präsident / Bahnexperte will sich verstärkt berufsständischen Themen widmen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Dr. Volker Kefer ist neuer Präsident des VDI Verein DeutscherIngenieure. Kefer wurde am 13. Dezember 2018 von derVorstandsversammlung des VDI mit großer Mehrheit gewählt. "Ich freuemich auf diese ehrenvolle Aufgabe. Eines der wesentlichen Zielemeiner Arbeit wird es sein, die wichtige Rolle von Ingenieurinnen undIngenieuren in der Gesellschaft herauszustellen", so Kefer kurz nachder Wahl in Düsseldorf. Der 62-jährige ehemalige stellvertretendeVorstandsvorsitzende der DB AG tritt sein Amt zum 1. Januar 2019 an.Kefer schloss sein Maschinenbaustudium 1982 an der TU München alsDiplom-Ingenieur ab und promovierte dort 1989 zum Dr.-Ing. 1983 bis2006 war er in verschiedenen Geschäftsleitungspositionen bei derSiemens AG im In- und Ausland tätig, in denen er für mehr als 1 Mrd.Euro Umsatz und 2.700 Mitarbeiter an sieben Standorten, u. a. in denUSA und China, verantwortlich war.Von 2006 bis 2016 war er bei der Deutschen Bahn AG beschäftigt.Zuletzt agierte er dort als Konzernvorstand des RessortsInfrastruktur, Dienstleistungen und Technik, sowie alsstellvertretender Vorstandsvorsitzender der DB AG. Einer seinermaßgeblichen Erfolge war die Vertretung des Projektes Stuttgart 21 inder Öffentlichkeit mit positivem Ausgang der Volksabstimmung imNovember 2011.Seit 2017 ist er Geschäftsführer des Beratungsunternehmens KeferConsulting und Kefer Invest GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender beider Vossloh AG.Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer wird zum 31. Dezember 2018 nach sechsJahren als VDI Präsident satzungsgemäß ausscheiden. Themen wietechnische Bildung, Nachwuchsförderung, einheitlicher akademischerGrad für Ingenieurinnen und Ingenieure, Interdisziplinarität vor demHintergrund der Digitalisierung sowie das Streben um eine mehrfakten- und sachorientierte Diskussion über Technik prägten seineAmtszeit. Die Vorstandsversammlung bedankte sich sehr bei Prof.Ungeheuer für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Marco DadomoPressesprecherTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: dadomo@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell