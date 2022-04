Die Kees Finanzberater nehmen neue Dimensionen an: Braunschweiger Unternehmen wächst weiter und sucht 10 neue Mitarbeiter

Braunschweig (ots) -Die Kees Finanzberater, ein Vorsorgespezialist mit dem Schwerpunkt Polizei, Bundeswehr und Feuerwehr mit Sitz in Braunschweig, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 10 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Mitarbeiter mit Vorerfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem Versicherungskaufleute. Auch im Vertrieb und in der Verwaltung gibt es freie Stellen. Die Jobs bei den Kees Finanzberatern sind ab sofort verfügbar, einige davon können komplett im Homeoffice ausgeführt werden.Geschäftsführer Enis Eisfeld: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten signifikant angestiegen; viele Beamte machen sich über ihre Altersvorsorge Gedanken, aber auch über eine potenzielle Dienstunfähigkeit. Wir sind stolz, unseren Sicherheitskräften dafür ideal angepasste Konzepte bieten zu können und wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen".Aktuell sind die Kees Finanzberater dafür zuständig, Beamte, insbesondere uniformierte Kräfte, mit zielgruppengerechten Versicherungen und Vorsorgekonzepten zu beraten. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, im Jahr 2021 folgte dann der Umzug in die aktuellen Räumlichkeiten. Das Team umfasst aktuell bereits 25 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um 10 Leute anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir sind mit unserem Angebot Platzhirsch in der Branche, genießen ein hohes Ansehen und können unseren Kunden sehr weiterhelfen. Natürlich erwartet Mitarbeiter bei uns ein gutes Gehalt, Aufstiegschancen und viele weitere Benefits. Unsere Vision ist es, dass unsere Sicherheitskräfte selbst auch optimal abgesichert sind", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://kees-finanzberater.de/karriere/Pressekontakt:Kees Finanzberater GmbH & Co. KG.Gotenweg 10,38106 BraunschweigTelefon: +49 531 12312980Fax: +49 531 38824969E-Mail: info (at) kees-finanzberater.deOriginal-Content von: Kees Finanzberater GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell