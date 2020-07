Keep Your Distance: ASICS launcht innovative Performance-Masken, die Läufer*innen genügend Platz zum atmen bieten

Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Das ASICS RUNNERS FACE COVER wurde vom ASICS Institute of Sport Science (ISS) speziell für Läufer*innen entwickelt - mit Fokus auf Leistung, Komfort und Schutz.- Die Maske vereint modernstes Design und bahnbrechende Technologie, wodurch sie Läufer*innen ausreichend Platz zum Atmen bietet und Höchstleistungen weiter möglich macht.- Die Maske wurde als Reaktion auf die Lockerung der Kontaktbeschränkungen entwickelt. Denn eine von ASICS durchgeführte Studie[1]zeigt, dass 43 Prozent der regelmäßig Sporttreibenden[2] in Deutschland sich um das Abstandhalten beim Laufen Sorgen machen und 51 Prozent überfüllte Laufstrecken befürchtenASICS kündigt für September eine revolutionäre Mund-Nasen-Bedeckung für Läufer an: das ASICS RUNNERS FACE COVER. Die Performance-Maske wurde von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Designern am ASICS Institute of Sport Science (ISS) speziell für Läufer entwickelt. Sie verbindet modernstes Design mit innovativen Belüftungsöffnungen, die für eine ausreichende Luftzufuhr sorgen und gleichzeitig die Verbreitung von Tröpfchen verhindern. Das antibakterielle, schnell trocknende Material der Maske kühlt die Luft, die ins Innere der Maske gelangt, und ermöglicht es den Läufern sogar, während des Laufens Wasser zu trinken.Die Kombination aus einzigartigem Design und fortschrittlichsten Materialien ermöglicht Läufer*innen aller Leistungsklassen, weder bei der Leistung noch beim Infektionsschutz Kompromisse eingehen zu müssen.Eine von ASICS durchgeführte Untersuchung zeigt, dass Läufer*innen Bedenken haben, den vorgeschriebenen Mindestabstand auch beim Sport einzuhalten. In Deutschland sind 43 Prozent der Befragten, die regelmäßig Sport treiben, darüber besorgt, wie sie während ihres Laufs den Abstand zu anderen einhalten können. Bei 48 Prozent herrscht Unsicherheit darüber, inwiefern sie sich frei bewegen können. Und 51 Prozent der Befragten befürchten, dass die Laufstrecken überfüllt sein werden.Kenichi Harano, Executive Officer und Senior General Manager bei ISS, sagt: "Wir wissen, wie wichtig es für Läufer ist, sich und andere beim Laufen zu schützen, aber auch, dass viele Läufer Masken als unbequem und einschränkend empfinden. Deshalb haben wir das einzig und allein für Läufer entwickelte ASICS RUNNERS FACE COVER entworfen. Es verfügt über modernste Technologie und ein innovatives Design, das den Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit gibt, ohne Einschränkung zu atmen, während sie körperliche Höchstleistung erbringen.Neuartiges MaskendesignWährend gewöhnliche Sportmasken ausschließlich auf die Atmungsaktivität der Materialien setzen, kombiniert das ASICS RUNNERS FACE COVER diese mit einem innovativen Design, das Läufer*innen ausreichend Platz bietet, unter der Maske bequem zu atmen. Dieser bahnbrechende Ansatz bedeutet, dass Laufanfänger*innen ebenso wie Profiathlet*innen, ihre beste Leistung abrufen können und dabei zuverlässig ihre Mitmenschen schützen und selbst geschützt sind.Die Wissenschaftler des ISS haben mit einer Reihe von Technologien und Produkteigenschaften auf die konkreten Bedürfnisse von Läufer*innen reagiert:- Hohlraum - Schafft mehr Platz in der Maske, um das Atmen beim Laufen zu erleichtern. - Strategisch platzierte Belüftungsöffnungen - Innovativ an den Masken platzierte Lüftungsöffnungen erhöhen den Luftstrom und verhindern gleichzeitig die Ausbreitung von Tröpfchen. - Schnell trocknendes Gewebe - Hochmodernes Material kühlt die in den Mund einströmende Luft und trägt dazu bei, das Risiko einer Überhitzung zu verringern. - Komfortable Passform - Speziell dafür entwickelt, sich verschiedenen Gesichtsformen anzupassen. - Nachhaltiges Design - Produziert zu einem Drittel aus recycelten Materialien.ASICS steht auch weiterhin im engen Austausch mit Läufer*innen aller Level und hilft ihnen dabei, sicher und geschützt durch die Zeit nach dem Lockdown zu kommen. Gerade in der aktuellen Lage haben Läufer*innen das Bedürfnis sich zu bewegen: Die ersten Ergebnisse einer noch laufenden globalen Studie [3]von ASICS zeigen, dass 68 Prozent der Läufer*innen mehr denn je den Anspruch haben, physisch in bester Verfassung zu sein.Jedoch 79 Prozent gaben an, dass es keine angenehme Erfahrung ist, beim Laufen eine Maske zu tragen, da diese die Atmung erschwert und die Haut irritiert. Diese Bedenken greift das ASICS RUNNERS FACE COVER auf und bietet eine Maske mit angenehmen Tragegefühl, die die Läufer* innen schützt und gute Leistung ermöglicht. Damit greift ASICS die Anregung von 44 Prozent der Teilnehmer*innen auf, dass sie mehr laufen würden, wenn sie das passende Equipment, wie einen Mund-Nasen-Bedeckung, hätten.Yasuhito Hirota, Präsident und Chief Operating Officer von ASICS sagt: "Für uns von ASICS ist es wichtig im engen Austausch mit den Läufern und Läuferinnen zu stehen, darauf zu hören, was sie brauchen, und zu verstehen, wie sich ihre Bedürfnisse verändern. Das ist unser Grundgedanke bei allem, was wir tun. Es gibt noch viel mehr, was wir von der Laufgemeinschaft lernen können, in einer Zeit, in der überall auf der Welt der Lockdown langsam wieder aufgehoben wird. Wir werden weiterhin unsere Produkte und Services dementsprechend weiterentwickeln, um auch die zukünftigen Bedürfnisse von Sportlern und Sportlerinnen decken zu können."Die neue ASICS RUNNERS FACE COVER wird für Läufer*innen weltweit ab September zum Preis von 40 Euro auf der Webseite erhältlich sein.Anmerkungen für die Redaktion:Wie wir der Welt helfen zu laufen:ASICS hilft der Welt dabei, die neu gefundene Liebe zum Laufen durch eine Serie von Initiativen zu erhalten. Sie sind alle daraufhin ausgerichtet, dass die Menschen weiterhin sicher und motiviert die verschiedenen Phasen der Lockerungen durchleben können. Folgende Initiativen gibt es:- Freier Zugriff auf die ASICS Studio(TM) At-Home Workout App für jeden bis Ende August 2020 - #RunToFeel ruft Läufer*innen dazu auf, motiviert zu bleiben, ihre Lauferlebnisse und Motivationen zu dokumentieren und zu teilen - ASICS veröffentlicht zusätzliche Trainingsinhalte und Anleitungen durch die ASICS FrontRunner Community und AthletenÜber unsere Reaktion zu COVID-19Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Athleten*innen, Kunden*innen und Mitarbeiter*innen sind unsere höchste Priorität. Deshalb haben wir schon vor Monaten die Entscheidung getroffen, unsere Geschäfte und Büros in den betroffenen Märkten auf der ganzen Welt zu schließen. In Deutschland konnten unsere Geschäfte inzwischen wieder geöffnet werden. Führende Mediziner bestätigen, dass in der momentanen Situation Bewegung für die körperliche und mentale Gesundheit sehr wichtig ist. Wir glauben daran, dass Sport die Kraft hat, die Stimmung zu verbessern.Nie war es wichtiger, jedem dabei zu helfen, einen gesunden Geist in einem gesunden Körper zu erreichen. Wir werden weiterhin alles tun, um dieses Ziel zu erreichen.1. 14,000 Teilnehmer, die regelmäßig Sport treiben verteilt auf 12 Märkte, im Alter von 18-64 Jahre, die mindestens 1-mal pro Woche Sport treiben. Jeder Markt hatte 100 Teilnehmer (falls nicht anders beschreiben), Märkte: Australien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Russland, Spanien,Großbritannien (2,000) und die USA (2,000).2. Menschen die mindestens 1-mal pro Woche Sport treiben.3. ASICS 2020 Pulse Survey: Eine Studie mit 1,250 Teilnehmern die regelmäßig Sport treiben und aus 5 Absatzmärkten stammen. Die Studie untersucht, wie die Leutesich dabei fühlen wieder in ihren Fitness Alltag zurückzukehren und welche Challenges auf sie zukommen und welche Sorgen sie haben.