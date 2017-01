Keep Fighting Award erstmal beim SPOBIS verliehen / Nico Rosberg hielt Laudatio für Vanessa Low (FOTO)

Düsseldorf/Hamburg (ots) -Erstmals beim SPOBIS wurde heute der Keep Fighting Award derFamilie Schumacher verliehen. Preisträgerin istParalympics-Goldmedaillengewinnerin Vanessa Low, die für ihrebeispielhafte Einstellung und Offenheit im Umgang mit ihremSchicksalsschlag geehrt wurde. Low erhielt den Award aus den Händenvon Jean Todt, Präsident des Automobilsport-Weltverbandes FIA undlangjähriger Freund der Familie Schumacher. Nico Rosberg, amtierenderFormel-1-Weltmeister, hielt die Laudatio.Vanessa Low, die im Alter von 15 Jahren bei einem Unfall beideBeine verloren hat, gewann bei den Paralympischen Spielen 2016 in Riode Janeiro die Goldmedaille im Weitsprung sowie die Silbermedaille im100-Meter-Sprint. Die deutsche Behindertensportlerin des letztenJahres stellte im Weitsprung dabei sogar einen neuen Weltrekord auf.Hierfür wurde sie nun von der Keep Fighting Initiative ausgezeichnet,die von der Familie Schumacher zu wohltätigen Zwecken ins Lebengerufen worden ist. Low erhielt den Award aus den Händen von JeanTodt, dem Präsidenten des Automobilsport-Weltverbandes FIA undlangjährigen Freund der Familie Schumacher und Nico Rosberg,amtierender Formel-1-Weltmeister, der in seiner Laudatio von einemaußergewöhnlichen Kampfgeist und von einem beeindruckenden Wegsprach: "Die Ärzte haben gesagt, du würdest nicht mehr gehen können.Durch die harte Zeit hast du dich durchgebissen und bist wiedergegangen. Und hast deine Leidenschaft zum Sport weiterverfolgt." UndRosberg weiter: "Wahnsinn, mit der Goldmedaille und einem Weltrekord.Sehr verdient!"Low selbst sagte: "Ich weiß, wie es ist, wenn sich das Leben ineinem Augenblick verändert. Ich hatte zwei davon: den Unfall und denGewinn der Goldmedaille." Low weiter: "Der Award ist eine riesengroßeEhre für mich!"Dank der Unterstützung der Award-Partner Mercedes-Benz, SPOBIS undSPOAC ist der erste Keep Fighting Award mit insgesamt 75 000 Eurodotiert - 25 000 Euro davon in Form eines Stipendiums an derrenommierten "SPOAC - Sports Business Academy by WHU".Pressekontakt:SPONSORs:Gesine WalslebenTel.: +49 (40) 41 33 00 8-22Mail: walsleben@sponsors.deOriginal-Content von: SpoBiS, übermittelt durch news aktuell