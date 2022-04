Kedrion meldet 15% Ebitda bei 660,4 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2021

Lucca, Italien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen ist trotz der negativen Auswirkungen des durch die COVID-19-Pandemie verursachten Rückgangs der Plasmavolumina für Wachstum positioniertDer Verwaltungsrat von Kedrion S.p.A., einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von aus Plasma gewonnenen Therapien sowie auf die Sammlung von Plasma spezialisiert hat, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt.Die folgenden Kennzahlen sind auf konsolidierter Basis dargestellt:· Das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr brachte der Kedrion Gruppe einen Gesamtumsatz von 660,4 Mio. EUR (697,2 Mio. EUR im Jahr 2020), was einem Rückgang von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.· Das ausgewiesene EBITDA erreichte 99,0 Mio. EUR bzw. 15,0 % des Umsatzes, womit sich die Rentabilität von 13,8 % im Jahr 2020 erhöhte.· DerJahresüberschuss beläuft sich auf rund 11,6 Mio. EURund ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (6,0 Mio. EUR im Jahr 2020), was auf die Steigerung der Rentabilität und die Verbesserung des Finanzmanagements zurückzuführen ist.„Im Jahr 2021 sahen wir uns aufgrund der Pandemie mit einigen schwierigen Herausforderungen konfrontiert, und es war ein schwieriges Geschäftsumfeld, aber das Unternehmen hat seine Stärke bewiesen, und wir waren in der Lage, uns darauf zu konzentrieren, die Kosten unter Kontrolle zu halten, strategische Akquisitionen zu tätigen und Wege zu finden, um das Problem der reduzierten Plasmamengen, das durch die Pandemie verursacht wurde, auszugleichen", sagte Paolo Marcucci, Executive Chairman von Kedrion.Herr Marcucci stellte fest, dass die Kedrion Gruppe trotz dieser Schwierigkeiten, die den gesamten Plasmasektor betrafen, ihre internationale Positionierung durch ein integriertes Geschäftsmodell erfolgreich gefestigt und ihren Fokus auf Wachstum beibehalten hat. Das Unternehmen sei nun weltweit präsent, und die Exporte machten im Jahr 2021 83,3% des Konzernumsatzes aus.Die Vereinigten Staaten bleiben mit 43,0% des Umsatzes der größte Markt, gefolgt von Europa mit 32,4% (Italien mit 16,7%) und dem Rest der Welt mit einem Anteil von 24,7%.Herr Marcucci sagte, dass Kedrion nun gut für ein globales Wachstum positioniert sei und verwies auf die jüngste Partnerschaft zwischen seiner Familie und Permira, der globalen Private-Equity-Firma, die sich bereit erklärt hat, Kedrion und BPL, ein in Großbritannien ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, gemeinsam zu übernehmen und zu kombinieren. „Diese Kombination", so Marcucci, „wird einen globalen Akteur für Medikamente aus menschlichem Blutplasma schaffen, mit denen Patienten mit seltenen und lebensbedrohlichen Krankheiten behandelt werden können."Der Umsatz des Segments Plasmaderivate von Kedrion stieg im Jahr 2021 um 2,8% auf 596 Mio. EUR (90,2% des Gesamtumsatzes), was auf die positive Entwicklung der Preise für Immunglobulin zurückzuführen ist. Der US-Markt wuchs im Vergleich zum Vorjahr um etwa 9,0%, während andere Märkte, insbesondere in Europa (Polen, Österreich, Deutschland und Portugal), der Türkei und Mexiko, wuchsen.Die Plasmasammlungen stiegen in den letzten beiden Quartalen des Jahres um 35% (47% im Jahr 2021 insgesamt), vor allem aufgrund der Erholung von der Pandemie in den USA. Dieser positive Trend hat sich fortgesetzt und dürfte sich im Jahr 2022 noch beschleunigen, da der Erholungstrend in der Branche an Stärke gewinnt.Zum 31. Dezember 2021 belief sich die Nettofinanzposition von Kedrion auf 528,0 Mio. EUR, davon 134,2 Mio. EUR in bar. Das Unternehmen verfügt außerdem über nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 264,0 Mio. EUR.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736227/Kedrion_Biopharma_Logo.jpgPressekontakt:Lisa Nordio; E-Mail: l.nordio@kedrion.com; +39 348 6559718Original-Content von: Kedrion Biopharma, übermittelt durch news aktuell