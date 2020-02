Kearny -MDWohin geht die Reise, ?

Der Kurs der Aktie Kearny -MD steht am 10.02.2020, 10:22 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 12.13 USD. Der Titel wird der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugerechnet.

Die Aussichten für Kearny -MD haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kearny -MD erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 7,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,26 Prozent im Branchenvergleich für Kearny -MD bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,68 Prozent im letzten Jahr. Kearny -MD lag 12,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kearny -MD heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 88,14 Punkten, zeigt also an, dass Kearny -MD überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Kearny -MD auf dieser Basis überkauft (Wert: 83,04). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Zusammen erhält das Kearny -MD-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Sentiment und Buzz: Kearny -MD lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kearny -MD in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".