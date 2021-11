Kearny Aktie: Das ist die Höhe!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Kearny -Md am 02.11.2021, 08:57 Uhr, mit dem Kurs von 13.63 USD. Die Aktie der Kearny -Md wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Kearny -Md einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Kearny -Md jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kearny -Md erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 9,59 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +55,22 Prozent im Branchenvergleich für Kearny -Md bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,64 Prozent im letzten Jahr. Kearny -Md lag 54,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Kearny -Md zahlt die Börse 14,8 Euro. Dies sind 27 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20,21. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kearny -Md aktuell 3,28. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Kearny -Md bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.