Kay One und Collien Ulmen-Fernandes in "jerks." auf ProSieben: Dagibt's was auf die Ohren: Collien Ulmen-Fernandes hat in der neuenProSieben-Serie "jerks." (Dienstag, 23:15 Uhr, ProSieben) einen neuenFreund - Kay One! Die beiden Toechter von Collien und ihrem Ex-MannChristian Ulmen sind ganz vernarrt in den deutschen Rapper. VollerStolz rennen Kala und Lila auf Kay One zu und moechten ihnbeeindrucken. Lila: "Ich kann das Lied mit den Schlampen auf demKlavier spielen!" Kala erwidert: "Und ich das mit den Fotzen!"Welchen Einfluss Kay One auf die Erziehungsmethoden im Hause Ulmenhat, sehen die Zuschauer in "jerks." - immer dienstags, um 23:15 Uhr,auf ProSieben.