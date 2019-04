Kavalan gewinnt in den ersten Wettbewerben 2019 Pinnacle-Preise

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Zu den ersten Auszeichnungen,die Kavalan Distillery dieses Jahr erhielt, zähltenGold-Auszeichnungen für Kavalan Gin und Distillery Select aus demBasissortiment der Brennerei. Beide Spirituosen kamen im vergangenenJahr neu auf den Markt.San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)Der Vinho Barrique Cask Strength, der nur in den USA unter derSerienbezeichnung "Cask Strength" und in allen anderen Ländern unterder Serienbezeichnung "Solist" vertrieben wird, wurde mit SFWSC"Platin" prämiert. Mit dieser Siegermedaille werden nur dieSpirituosen ausgezeichnet, die in drei aufeinanderfolgendenWettbewerben "Doppeltes Gold" gewonnen haben.Ein Vertreter des SFWSC erklärte zur Platin-Medaille: "DieseAuszeichnung bedeutet, dass eine Spirituose fast den Höhepunkt desErfolgs in ihrer Kategorie erreicht hat."Platin:Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*Doppeltes Gold:- Kavalan Classic Single Malt- Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*- Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*Gold- Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*- Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*- Kavalan King Car Conductor- Kavalan Podium- Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*- Kavalan Distillery SelectMalt Maniacs Awards (MMA)Bei den Malt Maniacs Awards wurde Kavalan zum Sieger in jedereinzelnen Kategorie des Programms, für die sich das Unternehmenqualifizierte, ernannt. Die Preisrichter wählten zwei Spirituosen vonKavalan für die Auszeichnung als MMAs "Supreme Winners": den KavalanSolist* Oloroso Sherry Cask und den Kavalan Port Cask.MMA-Preisrichter Tim Puett aus den USA sagte, Kavalans Solist*Sherry Cask sei "ein Sherry der alten Schule und schmeckt wie diealten Speyside Whiskys."Olivier Humbrecht aus Frankreich sagte, der Sherry sei "eindunkler, süßer Sherry. Rund, ausgewogen. Ein großartiger, alter,feiner Sherry. Fabelhaft."Krishna Nukala aus Indien bemerkte, der Sherry sei "klassischkräftig, komplexe Nase, außerordentlich süß und dick, wunderbar süßmit andauerndem Sherry-Finish."MMA-Veranstalter Patrick Brossard sagte: "Wie schon bei denvergangenen Ausgaben gewann Kavalan wieder, auch wenn es einigeÄnderungen bei den Preisrichtern gab. Dies unterstreicht diehervorragende Qualität der Solist* Single Casks."Supreme Gewinner- Kavalan Solist* Port Cask- Kavalan Solist* Oloroso Sherry CaskUltra-Premium-Kategorie- Kavalan Solist* Moscatel Sherry CaskPremium-Kategorie- Kavalan Solist* Oloroso Sherry CaskWorld Gin Awards (WGA)Gold- Kavalan Gin*Die preisgekrönte "Solist Serie" von Kavalan wird nur auf demUS-Markt aus Gründen des Markenrechts unter der Bezeichnung "CaskStrength" Serie vertrieben.Informationen zu Kavalan DistilleryKavalan Distillery in der Region Yilan ist seit 2005 Vorreiter inder Kunst des Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky wird mit denSchmelzwassern des Snow Mountain hergestellt, reift bei hoherLuftfeuchtigkeit und Hitze und wird durch die kühle Brise vom Meerund von den Bergen verfeinert. Aus der Verbindung dieser Elementegeht die für Kavalan charakteristische Cremigkeit hervor. Unter demursprünglichen Namen der Region Yilan blickt unsere Brennerei aufrund 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter ihrerKonzernmutter King Car Company zurück. In den anspruchsvollstenBranchenwettbewerben wurden wir mit bislang mehr als 320Auszeichnungen in Gold oder darüber hinaus gewürdigt. Unsere Produktesind in über 70 Ländern erhältlich. Besuchen Siewww.kavalanwhisky.com.Pressekontakt:Kellie Du886-3922-9000 Dw. 7165kellie@kingcar.com.twFoto -https://mma.prnewswire.com/media/876335/Kavalan_Distillery_Awards.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell