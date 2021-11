Finanztrends Video zu Silber



Taipeh (ots/PRNewswire) -Seltene Kombination aus drei exquisiten, in Sherry-Eichenfässern gereiften WhiskysKavalan hat seinen Triple Sherry Cask auf den Markt gebracht, eine seltene Kombination aus in Oloroso-, Pedro Ximénez (PX)- und in Moscatel-Fässern gereiftem Whisky mit der für Kavalan typischen samtigen Textur und charakteristischen Süße.Pedro Ximénez ist bekannt als der König des süßen Sherry und Moscatel ist die Königin des süßen Sherry."Zum ersten Mal haben wir unseren Whisky in drei verschiedenen Sherryfässern kombiniert. Dabei geht es darum, die Sherry-Aromen zu vervielfachen und anzureichern und einen unverwechselbaren Whisky zu schaffen, der nach Trockenfrüchten, reichhaltigem Karamell, süßer Maltose und tropischen Früchten schmeckt", erklärte der CEO YT Lee.Nach der vollständigen Reifung in drei Sherryfässern ergibt der Triple Sherry Cask in den Fässern, in denen er gemischt wird, ein dreistufiges ausgeglichenes Gemisch. Der Prozess ermöglicht es den drei Whiskys, die jeweils vollständig in den drei verschiedenen Sherryfässern gereift sind, zu ruhen und in perfekter Fusion miteinander zu verschmelzen, um die optimale Geschmeidigkeit zu erzielen."Während dieses Prozesses treffen die Aromen durch eine Vielzahl von Kombinationen aus den drei in Sherryfässern gereiften Whiskys aufeinander und schaffen bis zu neun verschiedene Sherry-Dimensionen. Zusätzlich zu seinem Hauptcharakter, den Trockenfrüchten des Oloroso-Sherry, wird der Triple Sherry mit der Süße von PX- und Moscatel-Sherrys bereichert", so der Senior Blender Zerose Yang.Wie bei einem sanften Flamenco-Tanz umgarnen seine Noten von Zimt, kandierter geräucherter Pflaume und Zitrusfrüchten, kombiniert mit Beeren, tropischen Früchten und Longan-Aromen und einem Hauch von Honig, Schokolade und Karamell spielerisch die Geschmacksknospen.Das Verpackungsdesign bricht mit der Vergangenheit und spiegelt erstmals den Geschmack und das Aroma des Getränks auch optisch wider. Die fließende Malerei aus einer Verflechtung von weißen, goldenen und roten Farben symbolisiert den vielschichtigen und weichen Geschmack des Triple Sherry Cask-Whisky und präsentiert die Kombination der Farbe des neuen Produkts, Whisky und Sherry-Wein. Unterhalb des Metalldeckels zieht sich eine doppelte silberne Linie entlang, die das taiwanische Zentralgebirge und das Schneegebirge rund um die Kavalan Distillery symbolisiert.Der neue Kavalan mit 700 ml, 40% vol. wird zunächst in Frankreich, Kanada, Japan, Singapur, China, Australien, Neuseeland und Guam zu einer UVP von 2.300 NTD auf den Markt kommen.ProduktbeschreibungDer Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky ist eine seltene Kombination aus drei exquisiten Sherrys - Oloroso, Pedro Ximénez und Moscatel - dessen Hauptcharakter von den getrockneten Früchten des Oloroso geprägt ist. Der Geschmack von reichhaltigem Karamell und die Süße der Maltose verschmelzen mit den einzigartigen tropischen Früchten der Destillerie und ergeben einen zarten, aber unverwechselbaren Sherry-Whisky, der zu fröhlichen Anlässen mit Freunden genossen werden kann.Farbe | ScharlachrotNase | Reife Beeren und getrocknete Früchte mit frischen Düften von Trauben und Zitrusfrüchten, durchzogen von Schokoladen-Brownie und karamelliger Süße. Ein Hauch von Zimt, Klee und Gewürzen vermischt mit angenehmer Eiche und duftendem Rosmarin.Gaumen| Anhaltende Aromen von getrockneten Sherryfrüchten. Warm und glatt mit einer weichen Textur. Ein lebhafter Flamenco-Tanz aus kandierten Früchten, Karamell und Honigsüße. Vielschichtig und perfekt ausbalanciert - ein unvergessliches Fest für den Gaumen.Informationen zur Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem kristallklaren Schmelzwasser des Xueshan ("Schneeberg") und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. Diese Gegebenheiten vereinen sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 600 Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.comPressekontakt:Kaitlyn Tsai, kaitlyn@kingcar.com.tw;Sandra Tsai, sandratsai@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1681325/3__________100________Oloroso____________PX__________Moscatel.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell