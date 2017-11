Kavalan auf der International Wine and Spirit Competition zum ,Distiller of the Year' gekrönt

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan, Taiwans führenderWhiskey-Hersteller wurde auf der 2017(https://www.iwsc.net/)International Wine and Spirit Competition(https://www.iwsc.net/) (IWSC) zum "Distiller of the Year" gekürt.Das ist die höchste Auszeichnung in diesem renommierten Wettbewerbfür die Spirituosenhersteller der Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/606879/King_Car_Kavalan_Distillery.jpg"Distiller of the Year" ist der Hauptpreis der IWSC. Der Gewinnerist der Jahresbeste unter den Spirituosenherstellern aller Kategorien- Gin, Wodka, Branntwein, Rum, Likör und Whiskey.Kavalans CEO Herr YT Lee sagt, der Distiller of the Year-Preis desIWSC wird an die Spirituosenbrennerei verliehen, die die höchstePunktezahl in allen Kategorien und Regionen erzielt."Die Herstellung von Whiskey der Weltklasse ist unsereLeidenschaft. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns und wirsind entschlossen, künftig noch feineren Whiskey herzustellen", sagtHerr Lee.Mischmeister Ian Chang dankt dem verstorbenen Dr. Jim Swan (einFreund und Kavalans technischer Experte) für seine Inspiration."Normalerweise würde Dr. Swan neben uns sitzen. Ich weiß, wiestolz er auf diese Leistung wäre. Die höchste Ehre geht an Jim", sagtHerr Chang.Kavalan hat den Spirits Producer of the Year-Preis des IWSCbereits sechs Mal gewonnen: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 und jetzt2017. Der Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength(http://www.kavalanwhisky.com/cn/product-detailed.aspx?Serno=7)gewann außerdem die "Trophäe" des IWSC 2017 für den besten außerhalbvon Schottland hergestellten Whiskey.Als Vorreiter der taiwanesischen Whiskey-Industrie erhielt Kavalannacheinander die höchsten Auszeichnungen der Branche. Sein SolistAmontillado Sherry Single Cask Strength(http://www.kavalanwhisky.com/cn/product-detailed.aspx?Serno=12)wurde 2016 auf dem renommierten World Whiskies Awards(http://www.worldwhiskiesawards.com/2016/) (WWA)-Wettbewerb zum"Weltweit besten Einzelfass-Single-Malt-Whiskey (http://www.worldwhiskiesawards.com/kavalan-solist-amontillado-sherry-single-cask-strength.25585.html)" gekürt und sein Solist Vinho Barrique(http://www.kavalanwhisky.com/cn/product-detailed.aspx?Serno=10)wurde 2015 als "Weltweit bester Single-Malt-Whiskey(http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/)" ausgezeichnet.Über Kavalan WhiskyTaiwans erste Whiskeybrennerei ist schon seit 2006 ein Vorreiterin der Single-Malt-Whiskey-Brennkunst. Die Kombination aus Alterungbei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze, kühlen Brisen vom Meer und ausden Bergen sowie Quellwasser vom Snow Mountain sorgt für Kavalansunverkennbare Weichheit. Der Name stammt vom ursprünglichen Namen desLandkreises Yilan, wo sich die Brennerei befindet. Das Unternehmenstellt schon seit 30 Jahren für die Muttergesellschaft King Car GroupGetränke her. Kavalans Produkte wurden mit über 250 Goldmedaillenausgezeichnet und sind in mehr als 60 Ländern erhältlich. BesuchenSie www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx.Pressekontakt:Yvonne Chou+886-3922-9000#7162yvonne@kavalandistillery.comOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell