Kautionsversicherer: Preissteigerungen von 10 Prozent und mehr zu erwarten

Trier (ots) - Exklusive Marktbefragung durch Deutschlands führenden Kredit- und Kautionsmakler Gracher // Einschränkungen im Neugeschäft mit Branchenausschlüssen // Alfons-Maria Gracher: "Kautionsversicherer stehen zu ihren Zusagen"Obwohl die Kautionsversicherer bislang noch keine Corona-bedingten Bürgschaftsausfälle verzeichnen, prüfen sie bereits deutlich kritischer und rechnen mit Preiserhöhungen im Neugeschäft. Dies ergab eine Befragung unter den wichtigsten Kautionsversicherern in Deutschland durch Deutschlands führenden Kautionsversicherungsmakler Gracher aus Trier. Die Ende April befragten Versicherer stehen für rund 80 Prozent des Marktvolumens in Deutschland.Das sind die wichtigsten Ergebnisse:- Im Bestandsgeschäft kommt es bislang kaum zu Preiserhöhungen. Allerdings prüfen die meisten Versicherer ihre Kunden deutlich kritischer hinsichtlich Corona-Krisen-Folgen und sind sehr zurückhaltend, bestehende Verträge um neue Avalarten zu erweitern oder Limite zu erhöhen. Einzelne Versicherer haben auch im Bestand zeitweise einige Bürgschaftsarten wie Warenlieferungen oder Branchen ausgeschlossen. Gute Bonitäten hingegen haben weiterhin gute Chancen. - Im Neugeschäft werden insbesondere schwächere Bonitäten sehr konservativ gezeichnet. Ausschlüsse gibt es häufiger für die von der Corona-Krise derzeit besonders betroffenen Branchen Touristik, Luftfahrt, Gastronomie und Hotellerie, Einzelhandel (ohne Lebensmitteleinzelhandel), Kinos und Vergnügungsparks. Aber auch Öl, Gas und Renewables im Energiesektor, sowie Maschinenbauer im Automotive-Bereich werden vereinzelt ausgeschlossen. - Bei der Preisentwicklung hat es nach Angaben der Kautionsversicherer bislang keine Veränderungen im Bestand (außer bei aktuellen Ratingverschlechterungen) gegeben, doch erste Erhöhungen gibt es bereits im Neugeschäft. Zu einer breiten Preiserhöhung dürfte es aber im nächsten halben Jahr kommen. Spätestens 2021, wenn die 2020er-Jahresabschlüsse kommen, verstärken sich die Preiserhöhungen - so die Versicherer. Mittelfristig werden von vielen Versicherern Preiserhöhungen von 10 Prozent und mehr erwartet . In Einzelfällen sei sogar eine Verdoppelung der Prämien möglich. - Bislang werden keine Corona-bedingten Restrukturierungsfälle verzeichnet. Das liege zum einen daran, dass die Krise noch recht jung sei, zum anderen an den zügig erfolgten KfW-Hilfen. Allerdings rechnen Kautionsversicherer mittelfristig mit einer deutlichen Zunahme der Restrukturierungsfälle.Geschäftsführer Alfons-Maria Gracher, dessen Unternehmen für Kunden ein Absicherungsvolumen von 12 Milliarden Euro betreut und jedes Jahr rund 1 Milliarde Euro Neugeschäft vermittelt, kommentiert: "Die Kautionsversicherer sind sensibilisiert, aber noch zurückhaltend. Doch in den kommenden Monaten werden die Veränderungen deutlich sein." Zudem beobachtet er: "Die Versicherer schauen sehr genau auf den Vertragstext. Das bedeutet Stabilität bei den bestehenden Vereinbarungen, aber wenig Flexibilität für Anpassungen. Wer die Möglichkeit zur Erweiterung von Bürgschaftsarten und Linien nicht vertraglich fixiert hat, hat aktuell eine schwierige Verhandlungsposition." Gracher hat seinen Kunden bereits vor der Krise, als sich erst eine konjunkturelle Eintrübung abzeichnete, Gegenmaßnahmen wie- höhere Avallinien, - Herausnahme von Sicherheiten, - Erweiterung von Bürgschaftsarten (z.B. Anzahlungsbürgschaften/§650f) und - enges Beobachten der Ratings empfohlen.Auch in der Krise unterstützt der Kredit- und Kautionsmakler seine Kunden in vielen Bereichen. "Wir kommunizieren mit den Versicherern und vermitteln auch bei Schwierigkeiten, so dass sich die Unternehmen voll auf die Krisenbewältigung konzentrieren können", berichtet Gracher.Pressekontakt:Alfons-Maria GracherGracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KGBahnhofstraße 30-3254292 TrierTel.: +49 (0) 651-98127 180Fax: +49 (0) 651-98127 10E-Mail: gracher@gracher.deWeb: http://www.gracher.de