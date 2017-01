Kaum noch Hoffnung für Schaeffler-Werk in Elfershausen - Protest

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

ELFERSHAUSEN (dpa-AFX) - Die Hoffnung für das von Schließung bedrohte Schaeffler -Werk im unterfränkischen Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) schwindet.



Es gebe "keinen Millimeter Bewegung seitens des Arbeitgebers", sagte Betriebsratschef Michael Walter am Freitag vor rund 120 protestierenden Beschäftigten in Elfershausen. Am Mittwoch war eine erneute Verhandlungsrunde mit Schaeffler ergebnislos zu Ende gegangen. Das Unternehmen hatte Anfang November überraschend verkündet, das Werk schließen zu wollen und die Jobs nach Schweinfurt, Portugal und in die Slowakei zu verlagern./bfb/DP/tos