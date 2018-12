Kaum zu glauben, welches asiatische Land gerade medizinisches Marihuana legalisiert hat

Weitere Suchergebnisse zu "GW Pharmaceuticals":

Es war ein großartiges Jahr für die Marihuana-Industrie.

Wie du wahrscheinlich weißt, wurde Kanada am 17. Oktober das erste Industrieland der Welt — und nur das zweite Land hinter Uruguay –, das Freizeit-Cannabis legalisierte. Obwohl es einige Jahre dauern wird, bis die Anbaubetriebe ihre Kapazität erhöht haben werden, ebnet die Legalisierung des Erwachsenenkonsums den Weg für Milliarden von US-Dollar an zusätzlichen Jahresumsätzen. Das bestätigt Cannabis auch als legitimes Geschäftsmodell.

Auch in den USA war ein Erfolg zu verzeichnen. Zwei neue Staaten stimmten während der Halbzeitwahlen im November für ihre jeweiligen medizinischen Marihuana-Initiativen. Damit ist nun in 32 Staaten medizinisches Cannabis legal. Im Laufe des Jahres genehmigten auch Vermont und Michigan Freizeitpot, obwohl Vermont der einzige von 10 Staaten sein wird, der den Einzelhandelsverkauf von Gras nicht erlaubt.

Bitte? Dieses sehr konservative ostasiatische Land hat gerade medizinisches Cannabis legalisiert

Praktisch überall, wo man hinschaut, wird gerade über Cannabis diskutiert — und es führt zu Legalisierungen, die noch vor wenigen Jahren als unvorstellbar gegolten hätten.

Als perfektes Beispiel kündigte das hochkonservative Südkorea Anfang dieser Woche an, dass der Narcotics Control Act geändert wurde, wodurch der Zugang zu medizinischem Marihuana legalisiert wurde. Südkorea war somit das erste ostasiatische Land, das medizinisches Marihuana legalisierte, und nur das zweite Land in Asien insgesamt.

Allerdings wird der Zugang zu medizinischem Cannabis gemäß der Gesetzgebung sehr eingeschränkt sein. Die Patienten benötigen eine Anweisung eines zugelassenen Arztes und müssen dann die Genehmigung des Korea Orphan Drug Center erhalten, das mit der Ausgabe von seltenen und speziellen Medikamenten betraut ist. Sollte ein Patient diese Zulassungen erhalten, darf er Hanf-basierte Cannabidiol-(CBD)-Produkte oder andere nicht psychoaktive Substanzen erhalten. Im Wesentlichen sind Produkte, die Tetrahydrocannabinol (THC) — den Stoff, der „high“ macht — enthalten, nicht erlaubt. Vielmehr werden nur Produkte verschrieben, die reich an CBD sind — dem Cannabinoid, das für seinen medizinischen Nutzen bekannt ist –, und vermutlich nur in ausgewählten Fällen.

Aber trotz der Lockerung der Beschränkungen für CBD-basierte Produkte bleibt Südkorea hinsichtlich seiner Verachtung für den Cannabiskonsum unerschütterlich. Wenn man in Südkorea mit Freizeit-Cannabis erwischt wird, kann man mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Mio. Won (44.700 US-Dollar) und bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Ganz zu schweigen davon, dass Südkorea seine Bürger auch bei Auslandsreisen an dieses Gesetz bindet. Wenn die südkoreanische Regierung zum Beispiel feststellt, dass ein Bürger in Kanada Freizeit-Pot konsumiert hat, könnte er oder sie der gleichen Strafe ausgesetzt sein, als ob das Verbrechen in Südkorea begangen worden wäre.

Angesichts der strengen Haltung des Landes ist es wirklich erstaunlich, dass jetzt die Verwendung von medizinischem Marihuana in jeglicher Form legal ist.

Eine strenge Verwaltung wird diese Pot-Aktie nicht vom Markt fernhalten

Obwohl die Legalisierung letztendlich überraschend kam, hatte es einige Anzeichen gegeben, die darauf hindeuteten, dass Südkorea auf medizinischer Seite einige Änderungen durchführen könnte.

Im Juli kündigte das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit an, dass es die Verschreibung einer kleinen Anzahl von Cannabis-basierten Medikamenten genehmigen würde. Dazu gehören die oralen Lösungen Epidiolex und Sativex von GW Pharmaceuticals (WKN:693692). Sativex ist in mehr als einem Dutzend Ländern außerhalb der USA zur Behandlung von Spastik im Zusammenhang mit Multipler Sklerose zugelassen. Es ist aber kein großer Umsatztreiber für GW Pharmaceuticals.

Epidiolex übertraf das Placebo bei weitem in mehreren Studien im Spätstadium in den USA für zwei seltene Formen der Epilepsie im Kindesalter: Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom. Das CBD-basierte Epidiolex ist das mögliche Ticket für eine wiederkehrende Rendite. Es ist eine gute Nachricht, einen weiteren Markt zu haben, um das Hauptmedikament zu vertreiben.

Südkorea ist für GW Pharmaceuticals und Produzenten von CBD-Ölprodukten auf Hanfbasis vielleicht nicht die einzige Option in der Region. Im Oktober wurden Räder in Bewegung gesetzt, die es Thailand ermöglichen könnten, das dritte asiatische Land zu werden, das medizinisches Cannabis legalisiert. Obwohl es im Allgemeinen für seine außergewöhnlich harten Strafen für Drogendelikte bekannt ist, wird Thailand von den Analysten auf einen medizinischen Marihuana-Markt geschätzt, der innerhalb eines Jahrzehnts bis zu 4 Mrd. US-Dollar wert sein könnte. Das wird die Aufmerksamkeit größerer Cannabisunternehmen auf sich ziehen.

Natürlich ist es erwähnenswert, dass die Gegner der Legalisierung in erster Linie besorgt sind, dass das Türen für nicht-thailändische Konkurrenten öffnen würde, was in den Augen der Gegner für die Wirtschaft Thailands nicht gut wäre.

Im September unternahm auch Malaysia erste Schritte zu einer möglichen Legalisierung von medizinischem Cannabis, wobei die Kabinettsmitglieder die Möglichkeiten einer Änderung bestehender Gesetze im Land besprachen. Doch die Gespräche befinden sich noch in den Anfangsphasen und man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie irgendwohin führen werden. Dennoch ist es für ein Land, das zuvor Menschen, die Cannabis verkauft haben, zum Tode verurteilt hat, ein erster großer Schritt.

Der Bereich um medizinisches Marihuana verändert sich stetig, und die große Frage lautet: Welches Land wird uns als nächstes überraschen?

3 Top Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana Etliche Cannabis-Firmen sind bereits dreistellig gestiegen. Erfahre in diesem Sonderbericht, 3 Top Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana, warum Marihuana sich zum neuen Multimilliarden Megatrend entwickelt ... und warum immer mehr Starinvestoren jetzt auf den Zug aufspringen. Lies jetzt das komplette Know-how in diesem Bericht, zusammengestellt von den Profis von Motley Fool! Klick hier, um kostenlosen Zugang zu erhalten.



The Motley Fool hält keine der oben erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 01.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.