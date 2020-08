"Kaum zu glauben!": 100. Folge und Themenabend zur Erfolgsshow mit Kai Pflaume im NDR Fernsehen / Sendetermin: Sonnabend, 15. August, ab 20.15 Uhr

Hamburg (ots) - Sobald Kai Pflaume die Möwentröte zur Hand nimmt, beginnt eine der erfolgreichsten Sendungen im NDR Fernsehen: "Kaum zu glauben!". Der bisherige Bestwert liegt bundesweit bei mehr als 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt. Jetzt zeigt das NDR Fernsehen die 100. Folge -mit dem Rateteam, das bereits von Anfang an dabei ist: Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Jörg Pilawa und Stephanie Stumph. Auch in dieser 150-minütigen Sonderausgabe am Sonnabend, 15. August, um 20.15 Uhr versuchen die vier, mit gewieften Fragen und jeder Menge Scharfsinn den Geheimnissen von Kandidatinnen und Kandidaten auf die Spur zu kommen.NDR Fernseh-Programmdirektor Frank Beckmann : "Kai Pflaume und seinem Rateteam ist es auf Anhieb gelungen, aus 'Kaum zu glauben' einen echten Publikumsmagneten zu machen. Ich gratuliere dem gesamten Team zur 100. Folge! Und freue mich schon auf die nächsten Ausgaben des spannenden und lustigen Rateformats im NDR Fernsehen - sie garantieren beste Unterhaltung."Weiter geht der Themenabend zu dem Ratespiel um 22.45 Uhr mit "Kaum zu glauben! - Die unglaublichsten Geschichten". Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Jörg Pilawa und Stephanie Stumph haben eine ganz persönliche Auswahl getroffen - und jeder präsentiert seine drei spektakulärsten, lustigsten oder überraschendsten Geschichten aus 99 Folgen. Ein Wiedersehen mit der allerersten Folge von "Kaum zu glauben!", die das NDR Fernsehen am 14. Juli 2014 zeigte, gibt es im Anschluss um 0.30 Uhr. Bei der Premiere gehörten u. a. jene beiden jungen Männer zu den Kandidaten, die als Nachbarn durch Zufall entdeckten, dass sie Brüder sind. Und auch der Kellner, der Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Versehen eine kalte Bierdusche verpasst hatte, stellte das Rateteam vor die Aufgabe, seine Geschichte zu enträtseln.Die neue Staffel von "Kaum zu glauben!" läuft im NDR Fernsehen seit dem 5. Juli. Insgesamt gibt es bis zum 18. Oktober 15 neue, jeweils einstündige Folgen. Sie sind im Anschluss auch in der ARD Mediathek zu sehen.Die Reihe ist eine Produktion des NDR in Zusammenarbeit mit Herr P. GmbH. Die Redaktion hat Burkhard Bergermann.Fotos: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6561/4677193OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell