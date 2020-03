Kaum barrierefreie Bushaltestellen im Rems-Murr-Kreis

Welzheim/Waiblingen (ots) - Eine Anfrage des Kreisrats Philip Köngeter ergibt, dass im Rems-Murr-Kreis von 1548 Haltestellen nur etwa 3,9 Prozent barrierefrei ausgebaut sind. Kreisrat Köngeter, Pirat und Mitglied der Zählgemeinschaft LINKE/ÖDP, fordert ein deutlich stärkeres Engagement in der barrierefreien Gestaltung des ÖPNV."Auch bewegungseingeschränkte Menschen haben ein Recht darauf den ÖPNV zu nutzen, sie sind oftmals sogar stark darauf angewiesen. Die fehlende Infrastruktur hierfür schränkt enorm ein. Selbst mit den bis Ende 2021 geplanten Umbauten haben wir im Rems-Murr-Kreis keine 200 barrierefreien Haltestellen für Busse. Die Ziele müssen ambitionierter sein, die Zahl barrierefreier Haltestellen, aktuell 60, müssen wir enorm steigern. Nur so ist die Teilhabe an der Gesellschaft auch möglich", kommentiert Piratenpartei-Mitglied Köngeter. "Ich fordere alle Kommunen, trotz der aktuellen Situation, dazu auf tätig zu werden!"Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/IJPF9MPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0176 47127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4557550OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell