Kaum Störungen im Straßenverkehr / ADAC Stauprognose für 12. bis 14. Januar

München (ots) - Die Weihnachtsferien sind nun im gesamtenBundesgebiet vorbei und damit auch der Hochbetrieb auf den Straßen.Lange Staus erwartet der ADAC für das Wochenende daher nicht. Auf denklassischen Wintersportrouten kann es am Samstag und amSonntagvormittag sowie in den Abendstunden etwas voller werden.Die Staustrecken:- A 1 Köln - Dortmund - Münster - Bremen - Hamburg- A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel- A 8 Salzburg - München - Stuttgart- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenAuch die Autobahnen im benachbarten Alpenraum gehören amWochenende vor allem den Wintersporturlaubern. Lange Staus bleibenaber auch hier die Ausnahme.- Österreich: A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13Brenner-, A 14 Rheintalautobahn, B 179 Fernpass-Route sowie dieTiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen- Italien: A 22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-,Grödner- und Gadertal und in den Vinschgau- Schweiz: A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen - Zürich - Bernund die Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des BernerOberlands, des Wallis und der Zentralschweiz