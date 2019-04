Kaum Private Rentenversicherungen / Studie deutet steigende Altersarmut an

Bremen (ots) - Seit 1968 gibt es ihn: Den "Tag der älterenGeneration". Jedes Jahr am ersten Mittwoch im April scheint die besteGelegenheit, sich mit der Situation und den Interessen ältererMenschen zu beschäftigen.Der diesjährige Aktionstag war für das Zinsportal WeltSparenAnlass genug für eine Analyse, wie gut die Deutschen in finanziellerHinsicht für ihr Alter vorgesorgt haben. Das Ergebnis überraschtnicht, gibt aber Anlass zur Sorge.Über 50 Prozent ohne private AltersvorsorgeIm Rahmen der Untersuchung wurden über 2.000 Bundesbürger befragt,wie sie für ihr Alter vorsorgen. Alle Schlagzeilen zu Rentenlücke,Altersarmut und Co. können offenbar nicht verhindern, dass über 50Prozent der Befragten finanziell nicht vorsorgen. Sehr bemerkenswertist auch der Unterschied nach Geschlechtern.Lediglich 37 Prozent der befragten weiblichen Teilnehmer gaben an,privat vorzusorgen. Immerhin 43 Prozent der männlichen Befragtenhaben eine zusätzliche Vorsorge abgeschlossen. Die Antworten gebenAnlass zur Sorge, denn die Rentenlücke im Alter kann ohne privateVorsorge kaum geschlossen werden.Private Rentenversicherung Vergleich Stiftung WarentestStiftung Warentest macht in ihrem Altersvorsorge VergleichUnterschiede in Preis und Leistung der Rentenversicherungen aus. Hierein Überblick über die besten privaten Rentenversicherungen im Testhttp://ots.de/55JmlcEs fehlt am nötigen Geld für die private ZusatzrenteZur Begründung gaben mehr als 50 Prozent die weiblichen Teilnehmeran, dass ihre finanziellen Mittel nicht ausreichen, um privat eineAltersvorsorge aufzubauen. Unter den männlichen Befragten führtenlediglich 40 Prozent an, dass ihr Geld nicht ausreicht.So passt es ins Bild, dass zehn Prozent der Männer davon ausgehen,dass sie im Alter weiterarbeiten, und immerhin sieben Prozent derFrauen sind der gleichen Überzeugung. Die Ehe als Altersvorsorgesehen allerdings nur fünf Prozent der Damen als eine ausreichendezusätzliche Absicherung an, bei den Männern sind dies sogar nur vierProzent.Das Alter macht den UnterschiedDas Lebensalter der Teilnehmer hat offenbar einen größerenEinfluss auf Art und Umfang der Vorsorge. Nur etwa 25 Prozent derBefragten gingen davon aus, dass die gesetzliche Rente im Alter hochgenug ist, um den Lebensstandard zu halten.In der Altersgruppe der über 55-Jährigen vermuten über 30 Prozent,dass die Rente ausreicht. In der Gruppe zwischen 44 und 54 Jahrenfolgt nur jeder Achte dieser Meinung. In der Gruppe der 18- bis24-Jährigen sagen sogar nur zehn Prozent, dass die gesetzliche Rentehoch genug ausfällt.Riester-Rente kommt bei Frauen am besten anZu den beliebtesten Produkten für die private Altersvorsorgegehört bei den Frauen die Riester-Rente, sie wird von 40 Prozentgerne genommen. Die betriebliche Altersvorsorge wurde von 35 Prozentder Beteiligten empfohlen, und auch der Kauf einer Immobilie zurEigennutzung kommt bei einem Fünftel der Befragten gut an.Testsieger im Riester-Rente Vergleich: http://ots.de/nfrVnmBetriebliche Rente bei Männern beliebtBei den Männern ist dagegen die betriebliche Altersvorsorge bei 38Prozent führend, die Riester-Rente kam mit 34 Prozent auf den zweitenRang. Ein Viertel der Befragten sieht die eigene Immobilie alszielführend für die Altersvorsorge.Die besten möglichkeiten für die betriebliche Altersvorsorge:http://ots.de/80BZ1SInsgesamt, so wird bei dieser Studie erneut deutlich, sehen zwarviele junge Deutsche die Notwendigkeit, privat für das Altervorzusorgen. Dennoch reichen die finanziellen Mittel nach eigenerEinschätzung nicht dazu aus, etwas auf die Seite zu legen.Diese Entwicklung ist bedenklich, denn wer früh anfängt, kannschon mit einem überschaubaren Beitrag auf lange Sicht eine solideAltersvorsorge aufbauen. Hier besteht also noch ein erheblicherAufklärungsbedarf, damit die junge Generation nicht eines Tagesflächendeckend auf staatliche Unterstützung angewiesen ist.Private Rentenversicherung Vergleich 2019Vor einem Abschluss wird empfohlen, sämtliche Möglichkeiten aufdie eigenen Bedürfnisse hin zu überprüfen und die Angebote zuvergleichen. Wichtige Entscheidungshilfen gibt der RentenversicherungTest.Pressekontakt:Asenta GmbH28205 Bremeninfo@asenta.dewww.asenta.deOriginal-Content von: Asenta GmbH, übermittelt durch news aktuell