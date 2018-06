Kaum Abschiebungen unter Rot-Rot - Jetzt reicht es den Kommunen (FOTO)

Potsdam (ots) -In einem Brandbrief will sich der Frankfurter OberbürgermeisterWilke (Linke) an Innenminister Schröter (SPD) wenden. Er fühlt sichbei der Abschiebung Asylunberechtigter alleine gelassen - so auchLandrat Gernot Schmidt (SPD) aus Märkisch-Oderland. In Frankfurtgingen im Jahr 2018 von 79 Ausreisepflichtigen gerade einmal siebenfreiwillig. In Märkisch- Oderland waren es von 350 ganze 31.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Dass die Kommunen mit den Abschiebekosten weitgehend alleinegelassen werden, trägt auch wieder das Markenzeichen einergescheiterten rot-roten Asylpolitik. Dagegen rumort es im rot-rotregierten Land jetzt auch schon bei den Genossen. Die eigene Basisrebelliert. Herzlichen Glückwunsch zur Einsicht! Wann endlich fängtdie Landesregierung an, konsequent bei den 5900, bei denen dieAbschiebung ausgesetzt wurde und bei den 1300, die eigentlich längstdas Land verlassen mussten, durchzugreifen?"Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell