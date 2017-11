Kaugummi auf Klamotten: In die Tiefkühltruhe legen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Ein Kaugummi an der Lieblingsjeans oder -jacke - lautHauswirtschaftsmeisterin Anni Zierz vom DHB-Netzwerk Haushalt inAugsburg kein Grund zur Sorge. "Das Kleidungsstück in einenGefrierbeutel in die Tiefkühltruhe legen", rät Zierz imApothekenmagazin "Baby und Familie". "Ist die klebrige Masse hartgeworden, lässt sie sich abbrechen oder abknibbeln." Bei einemSchokoladenfleck auf Anziehsachen sollte man der Expertin zufolgezunächst die überschüssige Masse abtragen. "Dann ein Tuch mit etwaslauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel befeuchten undvorsichtig wegreiben." Bleibt ein Fettfleck zurück, die Stelle mitGallseife einreiben, einige Zeit einwirken lassen, in dieWaschmaschine stecken und so warm wie möglich waschen. Malt ein Kindmit Filzstiften die Wohnzimmercouch an, sollten Eltern sich Haarspraybesorgen: Einfach großzügig auf den Fleck sprühen und einziehenlassen. Ist es getrocknet, Fleck mit warmer Seifenlaugenachbehandeln.Weitere Tipps gegen Flecken - von Babybrei über Gras bis Ketchup -gibt die Expertin im aktuellen "Baby und Familie"-Heft.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2017 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell